Двоє людей постраждали від удару ракети по домоволодінню на Харківщині

Двох людей витягли бійці ДСНС із руїн приватного будинку на Харківщині, по якому близько четвертої години ранку 9 березня вдарила одна з ворожих ракет.

Про це повідомляє радниця голови Харківської облради, волонтер Наталія Попова.

За її словами, людей обстежили медики. Одна людина отримала допомогу на місці, другу госпіталізували у легкому стані.

Як пише “Суспільне Харків” з посиланням на спікера облуправління ДСНС Євгена Василенка, ракета вдарила в землю поряд із будинком. Двом жінкам надали допомогу.

Нагадаємо, минулої ночі ворог завдав 15 ударів на Харкову та області. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що постраждала енергетична інфраструктура, також був “приліт” до приватного будинку.