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Двоє людей постраждали від удару ракети по домоволодінню на Харківщині

Події 06:58   09.03.2023
Олена Нагорна
Двоє людей постраждали від удару ракети по домоволодінню на Харківщині

Двох людей витягли бійці ДСНС із руїн приватного будинку на Харківщині, по якому близько четвертої години ранку 9 березня вдарила одна з ворожих ракет.

Про це повідомляє радниця голови Харківської облради, волонтер Наталія Попова.

За її словами, людей обстежили медики. Одна людина отримала допомогу на місці, другу госпіталізували у легкому стані.

Як пише “Суспільне Харків” з посиланням на спікера облуправління ДСНС Євгена Василенка, ракета вдарила в землю поряд із будинком. Двом жінкам надали допомогу.

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    • Нагадаємо, минулої ночі ворог завдав 15 ударів на Харкову та області. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що постраждала енергетична інфраструктура, також був “приліт” до приватного будинку.

    Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2023 в 06:58;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двох людей витягли бійці ДСНС із руїн приватного будинку на Харківщині, по якому близько четвертої години ранку 9 березня вдарила одна з ворожих ракет".