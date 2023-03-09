Двоє людей постраждали від удару ракети по домоволодінню на Харківщині
Двох людей витягли бійці ДСНС із руїн приватного будинку на Харківщині, по якому близько четвертої години ранку 9 березня вдарила одна з ворожих ракет.
Про це повідомляє радниця голови Харківської облради, волонтер Наталія Попова.
За її словами, людей обстежили медики. Одна людина отримала допомогу на місці, другу госпіталізували у легкому стані.
Як пише “Суспільне Харків” з посиланням на спікера облуправління ДСНС Євгена Василенка, ракета вдарила в землю поряд із будинком. Двом жінкам надали допомогу.
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Нагадаємо, минулої ночі ворог завдав 15 ударів на Харкову та області. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що постраждала енергетична інфраструктура, також був “приліт” до приватного будинку.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2023 в 06:58;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двох людей витягли бійці ДСНС із руїн приватного будинку на Харківщині, по якому близько четвертої години ранку 9 березня вдарила одна з ворожих ракет".