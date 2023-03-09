Два человека пострадали от удара ракеты по домовладению на Харьковщине
Фото: пресс-служба ХОВА
Двух людей вытащили бойцы ГСЧС из руин частного дома на Харьковщине, по которому около четырех часов утра 9 марта ударила одна из вражеских ракет.
Об этом сообщает в telegram советница главы Харьковского облсовета, волонтер Наталья Попова.
По ее словам, людей обследовали медики. Один человек получил помощь на месте, второго госпитализировали в легком состоянии.
Как пишет «Суспільне Харків» со ссылкой на спикера облуправления ГСЧС Евгения Василенко, ракета ударила в землю рядом с домом. Двум женщинам оказали помощь.
Читайте также: Две женщины получили ранения сегодня на Харьковщине — прокуратура (фото)
Напомним, минувшей ночью враг нанес 15 ударов на Харькову и области. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что пострадала энергетическая инфраструктура, также был «прилет» в частный дом.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Два человека пострадали от удара ракеты по домовладению на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 9 марта 2023 в 06:58;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двух людей вытащили бойцы ГСЧС из руин частного дома на Харьковщине, по которому около четырех часов утра 9 марта ударила одна из вражеских ракет".