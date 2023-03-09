Два человека пострадали от удара ракеты по домовладению на Харьковщине

Двух людей вытащили бойцы ГСЧС из руин частного дома на Харьковщине, по которому около четырех часов утра 9 марта ударила одна из вражеских ракет.

Об этом сообщает в telegram советница главы Харьковского облсовета, волонтер Наталья Попова.

По ее словам, людей обследовали медики. Один человек получил помощь на месте, второго госпитализировали в легком состоянии.

Как пишет «Суспільне Харків» со ссылкой на спикера облуправления ГСЧС Евгения Василенко, ракета ударила в землю рядом с домом. Двум женщинам оказали помощь.

Напомним, минувшей ночью враг нанес 15 ударов на Харькову и области. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что пострадала энергетическая инфраструктура, также был «прилет» в частный дом.