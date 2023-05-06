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Доба на Харківщині – без пожеж через обстріли РФ – ДСНС

Суспільство 08:40   06.05.2023
Вікторія Яковенко
Доба на Харківщині – без пожеж через обстріли РФ – ДСНС Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

За минулу добу рятувальники Харківської області загалом здійснили 21 виїзд.

Про це повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області. Рятувальники 13 разів виїжджали для ліквідації пожеж, 5 – для надання допомоги населенню та поліції, 3 – інші виїзди.

Пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано, зазначили у ДСНС.

За добу піротехніки знешкодили понад 120 вибухонебезпечних предметів.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Травня 2023 в 08:40;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За минулу добу рятувальники Харківської області загалом здійснили 21 виїзд.".