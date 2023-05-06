Доба на Харківщині – без пожеж через обстріли РФ – ДСНС

За минулу добу рятувальники Харківської області загалом здійснили 21 виїзд.

Про це повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області. Рятувальники 13 разів виїжджали для ліквідації пожеж, 5 – для надання допомоги населенню та поліції, 3 – інші виїзди.

Пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано, зазначили у ДСНС.

За добу піротехніки знешкодили понад 120 вибухонебезпечних предметів.