Доба на Харківщині – без пожеж через обстріли РФ – ДСНС
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
За минулу добу рятувальники Харківської області загалом здійснили 21 виїзд.
Про це повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області. Рятувальники 13 разів виїжджали для ліквідації пожеж, 5 – для надання допомоги населенню та поліції, 3 – інші виїзди.
Пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано, зазначили у ДСНС.
За добу піротехніки знешкодили понад 120 вибухонебезпечних предметів.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Травня 2023 в 08:40;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За минулу добу рятувальники Харківської області загалом здійснили 21 виїзд.".