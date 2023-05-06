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У громаді на Харківщині цілий день буде “гучно”: причина

Суспільство 08:06   06.05.2023
Вікторія Яковенко
У громаді на Харківщині цілий день буде “гучно”: причина

Сьогодні, 6 травня, у Лозівській громаді може бути чути звуки стрільби.

Про це повідомили у “LozovaNews”. За їхніми даними, на території громади проводитимуться навчальні стрільби.

Мешканців закликають зберігати спокій.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Травня 2023 в 08:06;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 6 травня, у Лозівській громаді може бути чути звуки стрільби.".