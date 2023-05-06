У громаді на Харківщині цілий день буде “гучно”: причина
Сьогодні, 6 травня, у Лозівській громаді може бути чути звуки стрільби.
Про це повідомили у “LozovaNews”. За їхніми даними, на території громади проводитимуться навчальні стрільби.
Мешканців закликають зберігати спокій.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Травня 2023 в 08:06;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 6 травня, у Лозівській громаді може бути чути звуки стрільби.".