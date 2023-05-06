В громаде на Харьковщине целый день будет «громко»: причина

Сегодня, 6 мая, в Лозовской громаде могут быть слышны звуки стрельбы.

Об этом сообщили в «LozovaNews». По их данным, на территории громады будут проводиться учебные стрельбы.

Местные власти призывают жителей сохранять спокойствие.