В громаде на Харьковщине целый день будет «громко»: причина
Сегодня, 6 мая, в Лозовской громаде могут быть слышны звуки стрельбы.
Об этом сообщили в «LozovaNews». По их данным, на территории громады будут проводиться учебные стрельбы.
Местные власти призывают жителей сохранять спокойствие.
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- • Дата публикации материала: 6 мая 2023 в 08:06;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 6 мая, в Лозовской громаде могут быть слышны звуки стрельбы.".