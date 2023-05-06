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В громаде на Харьковщине целый день будет «громко»: причина

Общество 08:06   06.05.2023
Виктория Яковенко
В громаде на Харьковщине целый день будет «громко»: причина

Сегодня, 6 мая, в Лозовской громаде могут быть слышны звуки стрельбы.

Об этом сообщили в «LozovaNews». По их данным, на территории громады будут проводиться учебные стрельбы.

Местные власти призывают жителей сохранять спокойствие.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 мая 2023 в 08:06;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 6 мая, в Лозовской громаде могут быть слышны звуки стрельбы.".