Сутки на Харьковщине – без пожаров из-за обстрелов РФ – ГСЧС

За прошедшие сутки спасатели Харьковской области в общем совершили 21 выезд.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области. Спасатели 13 раз выезжали на ликвидацию пожаров, 5 – для оказания помощи населению и полиции, 3 – другие выезды.

Пожары, вызванные вражескими обстрелами, не зафиксированы, отметили в ГСЧС.

За сутки пиротехники обезвредили более 120 взрывоопасных предметов.