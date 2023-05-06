Сутки на Харьковщине – без пожаров из-за обстрелов РФ – ГСЧС
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
За прошедшие сутки спасатели Харьковской области в общем совершили 21 выезд.
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области. Спасатели 13 раз выезжали на ликвидацию пожаров, 5 – для оказания помощи населению и полиции, 3 – другие выезды.
Пожары, вызванные вражескими обстрелами, не зафиксированы, отметили в ГСЧС.
За сутки пиротехники обезвредили более 120 взрывоопасных предметов.
Читайте также: В громаде на Харьковщине целый день будет «громко»: причина
Новости по теме:
Вы читали новость: «Сутки на Харьковщине – без пожаров из-за обстрелов РФ – ГСЧС»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 6 мая 2023 в 08:40;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки спасатели Харьковской области в общем совершили 21 выезд.".