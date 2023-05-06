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Сутки на Харьковщине – без пожаров из-за обстрелов РФ – ГСЧС

Общество 08:40   06.05.2023
Виктория Яковенко
Сутки на Харьковщине – без пожаров из-за обстрелов РФ – ГСЧС Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

За прошедшие сутки спасатели Харьковской области в общем совершили 21 выезд.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области. Спасатели 13 раз выезжали на ликвидацию пожаров, 5 – для оказания помощи населению и полиции, 3 – другие выезды.

Пожары, вызванные вражескими обстрелами, не зафиксированы, отметили в ГСЧС.

За сутки пиротехники обезвредили более 120 взрывоопасных предметов.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 мая 2023 в 08:40;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки спасатели Харьковской области в общем совершили 21 выезд.".