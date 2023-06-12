Загибель курсантів під Харковом: поліція повідомила про 6 постраждалих (відео)
Внаслідок розриву боєприпасу у Центрі гуманітарного розмінування у селі Ватутіне Харківського району 31 травня тілесні ушкодження отримали шестеро людей.
Вони звернулися по допомогу до медустанов і зараз проходять лікування, розповів слідчий СУ ГУНП у Харківській області Артур Чехичин.
Нагадаємо, що сьогодні, 12 червня, правоохоронці повідомили про підозру 29-річному начальнику кафедри піротехнічної та спеціальної підготовки Національного університету цивільного захисту – мешканцю селища Затишне. Також йому обрали запобіжний захід – домашній арешт без права внесення застави. Чоловік, за версією слідства, придбав фугасний снаряд 152 калібру і наказав курсантам розібрати його та зробити макет. Того ж дня у казармі стався вибух, і двоє курсантів-рятувальників 22 та 21 років загинули. Також повідомлялося про одного постраждалого – 20-річного хлопця.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2023 в 18:27;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок розриву боєприпасу у Центрі гуманітарного розмінування у селі Ватутіне Харківського району 31 травня тілесні ушкодження отримали шестеро людей.".