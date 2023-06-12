Live
  • Понеділок 12.06.2023
    • Харків
  •   +12°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.41
    • 🟢

Загибель курсантів під Харковом: поліція повідомила про 6 постраждалих (відео)

Події 18:27   12.06.2023
Олена Нагорна
Загибель курсантів під Харковом: поліція повідомила про 6 постраждалих (відео)

Внаслідок розриву боєприпасу у Центрі гуманітарного розмінування у селі Ватутіне Харківського району 31 травня тілесні ушкодження отримали шестеро людей.

Вони звернулися по допомогу до медустанов і зараз проходять лікування, розповів слідчий СУ ГУНП у Харківській області Артур Чехичин.

Нагадаємо, що сьогодні, 12 червня, правоохоронці повідомили про підозру 29-річному начальнику кафедри піротехнічної та спеціальної підготовки Національного університету цивільного захисту – мешканцю селища Затишне. Також йому обрали запобіжний захід – домашній арешт без права внесення застави. Чоловік, за версією слідства, придбав фугасний снаряд 152 калібру і наказав курсантам розібрати його та зробити макет. Того ж дня у казармі стався вибух, і двоє курсантів-рятувальників 22 та 21 років загинули. Також повідомлялося про одного постраждалого – 20-річного хлопця.

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Комунальники на вул. Сумській у Харкові міняють трубу по-сучасному (сюжет)
Комунальники на вул. Сумській у Харкові міняють трубу по-сучасному (сюжет)
12.06.2023
Ліки і їжа. П’ять 20-тонних фур з гуманітаркою вирушили з Харкова до Херсона
Ліки і їжа. П’ять 20-тонних фур з гуманітаркою вирушили з Харкова до Херсона
12.06.2023
Майже пів мільйона переселенців зареєстровано на Харківщині
Майже пів мільйона переселенців зареєстровано на Харківщині
12.06.2023
Понад 3 тисячі років. Археологи знайшли рідкісне поховання родини під Харковом
Понад 3 тисячі років. Археологи знайшли рідкісне поховання родини під Харковом
12.06.2023
Загибель курсантів під Харковом: поліція повідомила про 6 постраждалих (відео)
Загибель курсантів під Харковом: поліція повідомила про 6 постраждалих (відео)
12.06.2023

Новини за темою:

18:49
Ліки і їжа. П’ять 20-тонних фур з гуманітаркою вирушили з Харкова до Херсона
18:27
Загибель курсантів під Харковом: поліція повідомила про 6 постраждалих (відео)
17:42
У Бабях під Харковом комунальники відновлюють дорогу
17:18
Понад 3 тисячі років. Археологи знайшли рідкісне поховання родини під Харковом
15:58
Підрив курсантів: начальника кафедри відправили під домашній арешт і звільнили

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Загибель курсантів під Харковом: поліція повідомила про 6 постраждалих (відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2023 в 18:27;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок розриву боєприпасу у Центрі гуманітарного розмінування у селі Ватутіне Харківського району 31 травня тілесні ушкодження отримали шестеро людей.".