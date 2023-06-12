Гибель курсантов под Харьковом: полиция сообщила о шести пострадавших (видео)

В результате разрыва боеприпаса в Центре гуманитарного разминирования в селе Ватутино Харьковского района 31 мая телесные повреждения получили шестеро человек.

Они обратились за помощью в медучреждения и сейчас проходят лечение, рассказал следователь СУ ГУНП в Харьковской области Артур Чехичин.

Напомним, что сегодня, 12 июня, правоохранители сообщили о подозрении 29-летнему начальнику кафедры пиротехнической и специальной подготовки Национального университета гражданской защиты — жителю поселка Затишное. Также ему избрали меру пресечения — домашний арест без права внесения залога. Мужчина, по версии следствия, приобрел фугасный снаряд 152 калибра и приказал курсантам разобрать его и сделать макет. В тот же день в казарме произошел взрыв, и двое курсантов-спасателей 22 и 21 лет погибли. Также сообщалось об одном пострадавшем — 20-летнем парне.