Гибель курсантов под Харьковом: полиция сообщила о шести пострадавших (видео)
В результате разрыва боеприпаса в Центре гуманитарного разминирования в селе Ватутино Харьковского района 31 мая телесные повреждения получили шестеро человек.
Они обратились за помощью в медучреждения и сейчас проходят лечение, рассказал следователь СУ ГУНП в Харьковской области Артур Чехичин.
Напомним, что сегодня, 12 июня, правоохранители сообщили о подозрении 29-летнему начальнику кафедры пиротехнической и специальной подготовки Национального университета гражданской защиты — жителю поселка Затишное. Также ему избрали меру пресечения — домашний арест без права внесения залога. Мужчина, по версии следствия, приобрел фугасный снаряд 152 калибра и приказал курсантам разобрать его и сделать макет. В тот же день в казарме произошел взрыв, и двое курсантов-спасателей 22 и 21 лет погибли. Также сообщалось об одном пострадавшем — 20-летнем парне.
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- • Дата публикации материала: 12 июня 2023 в 18:27;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате разрыва боеприпаса в Центре гуманитарного разминирования в селе Ватутино Харьковского района 31 мая телесные повреждения получили шестеро человек.".