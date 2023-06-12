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Подрыв курсантов: начальника кафедры отправили под домашний арест и уволили

Общество 15:58   12.06.2023
Виктория Яковенко
Подрыв курсантов: начальника кафедры отправили под домашний арест и уволили Фото: Сергей Болвинов

В Харькове суд избрал меру пресечения начальнику кафедры Национального университета гражданской защиты Украины.

Об этом сообщил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

«Наши следователи и прокуроры ходатайствовали перед судьей об аресте подозреваемого без права внесения залога. Но судья избрал другую меру пресечения для начальника кафедры пиротехнической и специальной подготовки Национального университета гражданской защиты», — отметил Болвинов.

Он убежден, что, учитывая имеющиеся доказательства, это судебное решение будет обжаловано.

Также Болвинов добавил, что подозреваемого уже уволили из университета.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 июня 2023 в 15:58;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове суд избрал меру пресечения начальнику кафедры Национального университета гражданской защиты Украины.".