Подрыв курсантов: начальника кафедры отправили под домашний арест и уволили

В Харькове суд избрал меру пресечения начальнику кафедры Национального университета гражданской защиты Украины.

Об этом сообщил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

«Наши следователи и прокуроры ходатайствовали перед судьей об аресте подозреваемого без права внесения залога. Но судья избрал другую меру пресечения для начальника кафедры пиротехнической и специальной подготовки Национального университета гражданской защиты», — отметил Болвинов.

Он убежден, что, учитывая имеющиеся доказательства, это судебное решение будет обжаловано.

Также Болвинов добавил, что подозреваемого уже уволили из университета.