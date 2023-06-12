Подрыв курсантов: начальника кафедры отправили под домашний арест и уволили
Фото: Сергей Болвинов
В Харькове суд избрал меру пресечения начальнику кафедры Национального университета гражданской защиты Украины.
Об этом сообщил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.
«Наши следователи и прокуроры ходатайствовали перед судьей об аресте подозреваемого без права внесения залога. Но судья избрал другую меру пресечения для начальника кафедры пиротехнической и специальной подготовки Национального университета гражданской защиты», — отметил Болвинов.
Он убежден, что, учитывая имеющиеся доказательства, это судебное решение будет обжаловано.
Также Болвинов добавил, что подозреваемого уже уволили из университета.
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- • Дата публикации материала: 12 июня 2023 в 15:58;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове суд избрал меру пресечения начальнику кафедры Национального университета гражданской защиты Украины.".