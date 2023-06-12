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Підрив курсантів: начальника кафедри відправили під домашній арешт і звільнили

Суспільство 15:58   12.06.2023
Вікторія Яковенко
Підрив курсантів: начальника кафедри відправили під домашній арешт і звільнили Фото: Сергій Болвінов

У Харкові суд обрав запобіжний захід начальнику кафедри Національного університету цивільного захисту України.

Про це повідомив начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

«Наші слідчі та прокурори клопотали перед слідчим суддею про арешт підозрюваного без права внесення застави. Але слідчий суддя обрав інший запобіжний захід для начальника кафедри піротехнічної та спеціальної підготовки Національного університету цивільного захисту», – зазначив Болвінов.

Він висловив переконання, що, враховуючи наявні докази, це судове рішення буде оскаржено.

Також Болвінов додав, що підозрюваного вже звільнили з університету.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2023 в 15:58;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові суд обрав запобіжний захід начальнику кафедри Національного університету цивільного захисту України.".