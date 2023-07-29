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З Вовчанської громади, яку постійно обстрілює РФ, евакуювали всіх дітей

Суспільство 12:58   29.07.2023
Вікторія Яковенко
З Вовчанської громади, яку постійно обстрілює РФ, евакуювали всіх дітей Фото: Олег Синєгубов

 З населених пунктів Вовчанської громади виїхали 184 дитини. 

У безпечні райони Харківщини евакуювали 48 дітей та 29 опікунів. У тому числі з міста Вовчанськ вивезли 27 дітей та 15 батьків. Частина сімей евакуювалися самостійно, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Усі евакуйовані діти, їхні батьки або опікуни отримують гуманітарну та матеріальну допомогу від наших міжнародних партнерів. Тим, хто цього потребує, надається безкоштовне тимчасове житло», – зазначив Синєгубов.

За даними ГУ Нацполіції Харківської області з цієї громади, яку постійно обстрілює РФ, евакуювали всіх дітей. Зокрема, 28 липня разом з волонтерами та гуманітарною організацією Червоного Хреста поліцейські вивезли двох хлопчиків та їхніх матерів.

Також евакуювали з міста Вовчанськ маму 13-річного хлопця. Жінка погоджувалась не зразу, але пішла на це заради сина, зазначили у поліції.

«Вивезли з прикордонного села Стариця останню дитину, яка там мешкала.  Півторарічного малюка з його мамою переправляли з одного берега на інший на човні, бо дорога замінована, а міст зруйнований», – додали поліцейські.

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Фото: Олег Синєгубов

Читайте також: Як примусово евакуйовують дітей із прикордонної громади Харківщини (відео)

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Липня 2023 в 12:58;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що " З населених пунктів Вовчанської громади виїхали 184 дитини. ".