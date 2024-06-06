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Землю для фортифікацій на Харківщині віддали фермерам: втрутилась прокуратура

Суспільство 14:12   06.06.2024
Вікторія Яковенко
Землю для фортифікацій на Харківщині віддали фермерам: втрутилась прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура

Суд зобов’язав фермерське господарство повернути державі ділянку у Вовчанській громаді площею понад 188 га, яка знаходиться біля кордону з Росією і коштує майже 5 мільярдів гривень.

Як повідомляють у Харківській обласній прокуратурі, ділянка незаконно вибула з державної власності до комунальної та була передана в оренду фермерському господарству для сільськогосподарських потреб.

«При цьому вказана земельна ділянка фактично є частиною земель прикордонної смуги та повинна використовуватися виключно для зведення та експлуатації інженерних захисних споруд для захисту від агресії з боку РФ. Землі прикордонної смуги можуть перебувати виключно у державній власності та мають використовуватися для оборони країни та забезпечення діяльності органів прикордонної служби», – пояснюють у прокуратурі.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Землю для фортифікацій на Харківщині віддали фермерам: втрутилась прокуратура»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Червня 2024 в 14:12;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Суд зобов’язав фермерське господарство повернути державі ділянку у Вовчанській громаді площею понад 188 га, яка знаходиться біля кордону з Росією і коштує майже 5 мільярдів гривень.".