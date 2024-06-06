Землю для фортифікацій на Харківщині віддали фермерам: втрутилась прокуратура
Суд зобов’язав фермерське господарство повернути державі ділянку у Вовчанській громаді площею понад 188 га, яка знаходиться біля кордону з Росією і коштує майже 5 мільярдів гривень.
Як повідомляють у Харківській обласній прокуратурі, ділянка незаконно вибула з державної власності до комунальної та була передана в оренду фермерському господарству для сільськогосподарських потреб.
«При цьому вказана земельна ділянка фактично є частиною земель прикордонної смуги та повинна використовуватися виключно для зведення та експлуатації інженерних захисних споруд для захисту від агресії з боку РФ. Землі прикордонної смуги можуть перебувати виключно у державній власності та мають використовуватися для оборони країни та забезпечення діяльності органів прикордонної служби», – пояснюють у прокуратурі.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Волчанская, громада, земли, приграничье, прокуратура, суд, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Червня 2024 в 14:12;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Суд зобов’язав фермерське господарство повернути державі ділянку у Вовчанській громаді площею понад 188 га, яка знаходиться біля кордону з Росією і коштує майже 5 мільярдів гривень.".