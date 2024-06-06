Землю для фортифікацій на Харківщині віддали фермерам: втрутилась прокуратура

Суд зобов’язав фермерське господарство повернути державі ділянку у Вовчанській громаді площею понад 188 га, яка знаходиться біля кордону з Росією і коштує майже 5 мільярдів гривень.

Як повідомляють у Харківській обласній прокуратурі, ділянка незаконно вибула з державної власності до комунальної та була передана в оренду фермерському господарству для сільськогосподарських потреб.

«При цьому вказана земельна ділянка фактично є частиною земель прикордонної смуги та повинна використовуватися виключно для зведення та експлуатації інженерних захисних споруд для захисту від агресії з боку РФ. Землі прикордонної смуги можуть перебувати виключно у державній власності та мають використовуватися для оборони країни та забезпечення діяльності органів прикордонної служби», – пояснюють у прокуратурі.