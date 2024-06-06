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Землю для фортификаций на Харьковщине отдали фермерам: вмешалась прокуратура

Общество 14:12   06.06.2024
Виктория Яковенко
Землю для фортификаций на Харьковщине отдали фермерам: вмешалась прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура

Суд обязал фермерское хозяйство вернуть государству участок в Волчанской громаде площадью более 188 га, который находится у границы с Россией и стоит около 5 миллиардов гривен.

Как сообщают в Харьковской областной прокуратуре, участок незаконно выбыл из государственной собственности в коммунальную и был передан в аренду фермерскому хозяйству для сельскохозяйственных нужд.

«При этом указанный земельный участок фактически является частью земель приграничной полосы и должен использоваться исключительно для строительства и эксплуатации инженерных защитных сооружений для защиты от агрессии со стороны РФ. Земли приграничной полосы могут находиться исключительно в государственной собственности и использоваться для обороны страны и обеспечения деятельности органов пограничной службы», – объясняют в прокуратуре.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 июня 2024 в 14:12;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Суд обязал фермерское хозяйство вернуть государству участок в Волчанской громаде площадью более 188 га, который находится у границы с Россией и стоит около 5 миллиардов гривен.".