Землю для фортификаций на Харьковщине отдали фермерам: вмешалась прокуратура
Суд обязал фермерское хозяйство вернуть государству участок в Волчанской громаде площадью более 188 га, который находится у границы с Россией и стоит около 5 миллиардов гривен.
Как сообщают в Харьковской областной прокуратуре, участок незаконно выбыл из государственной собственности в коммунальную и был передан в аренду фермерскому хозяйству для сельскохозяйственных нужд.
«При этом указанный земельный участок фактически является частью земель приграничной полосы и должен использоваться исключительно для строительства и эксплуатации инженерных защитных сооружений для защиты от агрессии со стороны РФ. Земли приграничной полосы могут находиться исключительно в государственной собственности и использоваться для обороны страны и обеспечения деятельности органов пограничной службы», – объясняют в прокуратуре.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Волчанская, громада, земли, приграничье, прокуратура, суд, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 6 июня 2024 в 14:12;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Суд обязал фермерское хозяйство вернуть государству участок в Волчанской громаде площадью более 188 га, который находится у границы с Россией и стоит около 5 миллиардов гривен.".