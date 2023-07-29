Live
  • Сб 29.07.2023
    • Харьков
  •   +24°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.72
    • 🟢

Из Волчанской громады, которую постоянно обстреливает РФ, вывезли всех детей

Общество 12:58   29.07.2023
Виктория Яковенко
Из Волчанской громады, которую постоянно обстреливает РФ, вывезли всех детей Фото: Олег Синегубов

Из населенных пунктов Волчанской громады выехали 184 ребенка.

В безопасные районы Харьковщины эвакуировали 48 детей и 29 опекунов. В том числе из Волчанска вывезли 27 детей и 15 родителей. Часть семей эвакуировались самостоятельно, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Все эвакуированные дети, их родители или опекуны получают гуманитарную и материальную помощь от наших международных партнеров. Тем, кто в этом нуждается, предоставляется бесплатное временное жилье», — отметил Синегубов.

По данным ГУ Нацполиции Харьковской области из этой громады, которую постоянно обстреливает РФ, эвакуировали всех детей. В частности, 28 июля вместе с волонтерами и гуманитарной организацией Красного Креста полицейские вывезли двух мальчиков и их матерей.

Также эвакуировали из города Волчанск маму 13-летнего парня. Женщина соглашалась не сразу, но пошла на это сына ради, отметили в полиции.

«Вывезли из приграничного села Старица последнего ребенка, который там жил. Полуторагодовалого малыша с его мамой переправляли с одного берега на другой на лодке, потому что дорога заминирована, а мост разрушен», — добавили полицейские.

01 05 02

04
Фото: ГУНП в Харьковской области

Фото: Олег Синегубов

Читайте также: Как принудительно эвакуируют детей из приграничной громады Харьковщины (видео)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Машовец рассказал о «тревожных» факторах на Купянском направлении
Машовец рассказал о «тревожных» факторах на Купянском направлении
29.07.2023, 09:53
Ради офлайна: укрытия с нуля по 42 млн грн будут строить под Харьковом (сюжет)
Ради офлайна: укрытия с нуля по 42 млн грн будут строить под Харьковом (сюжет)
29.07.2023, 09:00
РФ бросает на Купянское направление лучшие подразделения — Сырский
РФ бросает на Купянское направление лучшие подразделения — Сырский
28.07.2023, 15:01
В метро Харькова временно остановилось движение Холодногорско-заводской линии
В метро Харькова временно остановилось движение Холодногорско-заводской линии
28.07.2023, 19:18
Авиаудар нанесли россияне по району Дружелюбовки на Харьковщине — Генштаб ВСУ
Авиаудар нанесли россияне по району Дружелюбовки на Харьковщине — Генштаб ВСУ
28.07.2023, 21:01
Из Волчанской громады, которую постоянно обстреливает РФ, вывезли всех детей
Из Волчанской громады, которую постоянно обстреливает РФ, вывезли всех детей
29.07.2023, 12:58

Новости по теме:

12:24
Жителей Балаклейской громады предупреждают о взрывах
08:40
Сутки на Харьковщине прошли без пострадавших от обстрелов — Синегубов
08:20
69-летний мужчина пострадал из-за пожара в его доме на Харьковщине
21:01
Авиаудар нанесли россияне по району Дружелюбовки на Харьковщине — Генштаб ВСУ
16:02
На Харьковщине запитали село, где не было света почти полтора года (фото)

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Из Волчанской громады, которую постоянно обстреливает РФ, вывезли всех детей»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 29 июля 2023 в 12:58;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из населенных пунктов Волчанской громады выехали 184 ребенка.".