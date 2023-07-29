Из Волчанской громады, которую постоянно обстреливает РФ, вывезли всех детей
Из населенных пунктов Волчанской громады выехали 184 ребенка.
В безопасные районы Харьковщины эвакуировали 48 детей и 29 опекунов. В том числе из Волчанска вывезли 27 детей и 15 родителей. Часть семей эвакуировались самостоятельно, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
«Все эвакуированные дети, их родители или опекуны получают гуманитарную и материальную помощь от наших международных партнеров. Тем, кто в этом нуждается, предоставляется бесплатное временное жилье», — отметил Синегубов.
По данным ГУ Нацполиции Харьковской области из этой громады, которую постоянно обстреливает РФ, эвакуировали всех детей. В частности, 28 июля вместе с волонтерами и гуманитарной организацией Красного Креста полицейские вывезли двух мальчиков и их матерей.
Также эвакуировали из города Волчанск маму 13-летнего парня. Женщина соглашалась не сразу, но пошла на это сына ради, отметили в полиции.
«Вывезли из приграничного села Старица последнего ребенка, который там жил. Полуторагодовалого малыша с его мамой переправляли с одного берега на другой на лодке, потому что дорога заминирована, а мост разрушен», — добавили полицейские.
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- • Дата публикации материала: 29 июля 2023 в 12:58;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из населенных пунктов Волчанской громады выехали 184 ребенка.".