Из Волчанской громады, которую постоянно обстреливает РФ, вывезли всех детей

Из населенных пунктов Волчанской громады выехали 184 ребенка.

В безопасные районы Харьковщины эвакуировали 48 детей и 29 опекунов. В том числе из Волчанска вывезли 27 детей и 15 родителей. Часть семей эвакуировались самостоятельно, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Все эвакуированные дети, их родители или опекуны получают гуманитарную и материальную помощь от наших международных партнеров. Тем, кто в этом нуждается, предоставляется бесплатное временное жилье», — отметил Синегубов.

По данным ГУ Нацполиции Харьковской области из этой громады, которую постоянно обстреливает РФ, эвакуировали всех детей. В частности, 28 июля вместе с волонтерами и гуманитарной организацией Красного Креста полицейские вывезли двух мальчиков и их матерей.

Также эвакуировали из города Волчанск маму 13-летнего парня. Женщина соглашалась не сразу, но пошла на это сына ради, отметили в полиции.

«Вывезли из приграничного села Старица последнего ребенка, который там жил. Полуторагодовалого малыша с его мамой переправляли с одного берега на другой на лодке, потому что дорога заминирована, а мост разрушен», — добавили полицейские.