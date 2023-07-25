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Как принудительно эвакуируют детей из приграничной громады Харьковщины (видео)

Общество 23:11   25.07.2023
Елена Нагорная
Как принудительно эвакуируют детей из приграничной громады Харьковщины (видео) Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

Из Волчанской громады Харьковской области, в девяти населенных пунктах которой объявлена принудительная эвакуация детей, 24 июля вывезли 11 несовершеннолетних и взрослых. В эвакуации приняли участие волонтеры, спецназовцы и ювенальные полицейские.

Во время эвакуации со стороны РФ залетел дрон и кружил ближе к границе. Дети называют их драконами, пишет пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Перед тем, как нам позвонили, мы выходили на огород. На той стороне или дом, или сарай — что-то горит. Мы выходили — и дым до сих пор. Мы не знаем, куда они там попали… Сильно на психику влияет, на детей, на все. И на стариков, и на молодых», — делится местная жительница.

Один из мальчиков, которого эвакуировали, взял с собой трехмесячного котенка Мишку. Внимание взрослых и детей было приковано к животному, поэтому настроение людей улучшилось, а напряжение спало, отмечают правоохранители.

эвакуация

«Многие люди привязаны к своим домам, они привыкли жить здесь, они боятся каких-то перемен. Иногда их даже не пугают постоянные обстрелы. Но, все равно, удается их уговорить. Безопасность детей на первом месте должна стоять. Они все согласны с этим. С помощью волонтеров мы обеспечиваем их вывоз за территорию Волчанской громады в более безопасные места», — говорит начальник сектора ювенальной превенции отдела превенции Чугуевского РУП ГУНП в Харьковской области Александр Чигринов.

эвакуация

эвакуация
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 июля 2023 в 23:11;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из Волчанской громады Харьковской области, в девяти населенных пунктах которой объявлена принудительная эвакуация детей, 24 июля вывезли 11 несовершеннолетних и взрослых. В эвакуации приняли участие волонтеры, спецназовцы и ювенальные полицейские.".