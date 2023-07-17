Принудительную эвакуацию детей объявили в Волчанской громаде – Синегубов
На Совете обороны Харьковской области приняли решение о принудительной эвакуации детей из девяти населенных пунктов Волчанской громады.
Об этом в эфире нацмарафона сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
«Мы должны вывезти 194 ребенка. Предварительно это будет город Харьков, дальше будем проводить опрос, выяснять у людей, где они хотели бы быть. Конечно, мы ставим приоритет за пределы Харьковской области, однако люди не хотят уезжать дальше города Харькова. Однако у нас места зарезервированы как по городу Харькову, так и по другим областям: это и Полтавская, и Ровенская», – рассказал Синегубов.
Он также отметил, что люди неохотно уезжают из этих населенных пунктов.
«Мы им разъясняем, что приоритет – безопасность их детей. Там обстрелы не только С-300 – это все виды вооружения, авиаудары, артиллерия, минометы, танковый огонь. Все эвакуированные семьи получат временное жилье, гуманитарную и другую помощь. Также для эвакуированных детей будет организован образовательный процесс на новых местах жительства», — добавил глава ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 17 июля 2023 в 14:25;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Совете обороны Харьковской области приняли решение о принудительной эвакуации детей из девяти населенных пунктов Волчанской громады.".