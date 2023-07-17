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Примусову евакуацію дітей оголосили у Вовчанській громаді – Синєгубов

Суспільство 14:25   17.07.2023
Вікторія Яковенко
Примусову евакуацію дітей оголосили у Вовчанській громаді – Синєгубов

На Раді оборони Харківської області ухвалили рішення щодо примусової евакуації дітей з дев’яти населених пунктів Вовчанської громади.

Про це в етері нацмарафону повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Ми маємо вивезти 194 дитини. Попередньо, це буде місто Харків, далі будемо проводити опитування, з’ясовувати у людей, де вони б хотіли бути. Звичайно, що ми ставимо пріоритет за межі Харківської області, однак люди не хочуть виїжджати далі, ніж місто Харків. Однак у нас місця зарезервовані як по місту Харкову, так і по інших областям: це і Полтавська, і Рівненська», – розповів Синєгубов.

Він також зазначив, що люди неохоче виїжджають з цих населених пунктів.

«Ми їм роз’яснюємо, що пріоритет – безпека їхніх дітей. Там обстріли не лише С-300, це всі види озброєння, авіаудари, артилерія, міномети, танковий вогонь. Усі родини, що будуть евакуйовані отримають тимчасове житло, гуманітарну та іншу допомогу. Також для евакуйованих дітей буде організований освітній процес на нових місцях проживання», – додав голова ХОВА.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2023 в 14:25;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Раді оборони Харківської області ухвалили рішення щодо примусової евакуації дітей з дев’яти населених пунктів Вовчанської громади.".