Як примусово евакуйовують дітей із прикордонної громади Харківщини (відео)

З Вовчанської громади Харківської області, у дев’яти населених пунктах якої оголошена примусова евакуація дітей, 24 липня вивезли 11 неповнолітніх та дорослих. В евакуації взяли участь волонтери, спецназівці та ювенальні поліцейські.

Під час евакуації з боку РФ залетів дрон та кружляв ближче до кордону. Діти називають їх драконами, пише пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Перед тим, як нам подзвонили, ми виходили на город. На тій стороні або дім, або сарай – щось горить. Ми виходили – і дим досі. Ми не знаємо, куди вони там влучили… Сильно на психіку впливає, на дітей, на все. І на старих, і на молодих”, – ділиться місцева мешканка.

Один із хлопчиків взяв із собою тримісячне кошеня Мішку. Увага дорослих та дітей була прикута до тваринки, тож настрій людей покращився, а напруга спала, зазначають правоохоронці.

«Багато людей прив’язані до своїх домівок, вони звикли жити тут, вони бояться якихось перемін. Іноді їх навіть не лякають постійні обстріли. Але, все одно, вдається їх умовити. Безпека дітей на першому місці повинна стояти. Вони всі згодні з цим. За допомогою волонтерів ми забезпечуємо їхнє вивезення за територію Вовчанської громади у безпечніші місця», – каже начальник сектору ювенальної превенції відділу превенції Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області Олександр Чигрінов.



Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області