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Били з РСЗВ: подробиці ранкового обстрілу Харківщини (фото)

Події 09:31   25.08.2023
Оксана Горун
Били з РСЗВ: подробиці ранкового обстрілу Харківщини (фото)

Вранці 25 серпня армія РФ обстріляла село Подоли Куп’янського району. Прокуратура повідомила, що стріляли, ймовірно, з РСЗВ.

За даними слідства, 25 серпня приблизно о 6:50 російські військові обстріляли с. Подоли Куп‘янського району. За попередніми даними, з РСЗВ. Отримав поранення 59-річний місцевий житель. Нині його госпіталізовано до лікарні. Пошкоджено житлові будинки“, — повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури

За фактом обстрілу вже розпочали досудове розслідування – за порушення законів та звичаїв війни. На місці працюють слідчі.

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Наслідки обстрілу села Подоли 25 серпня 2023 2

Наслідки обстрілу села Подоли 25 серпня 2023 3

Наслідки обстрілу села Подоли 25 серпня 2023 4

Наслідки обстрілу села Подоли 25 серпня 2023 5

Наслідки обстрілу села Подоли 25 серпня 2023 6

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Серпня 2023 в 09:31;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 25 серпня армія РФ обстріляла село Подоли Куп’янського району. Прокуратура повідомила, що стріляли, ймовірно, з РСЗВ".