Били з РСЗВ: подробиці ранкового обстрілу Харківщини (фото)
Вранці 25 серпня армія РФ обстріляла село Подоли Куп’янського району. Прокуратура повідомила, що стріляли, ймовірно, з РСЗВ.
“За даними слідства, 25 серпня приблизно о 6:50 російські військові обстріляли с. Подоли Куп‘янського району. За попередніми даними, з РСЗВ. Отримав поранення 59-річний місцевий житель. Нині його госпіталізовано до лікарні. Пошкоджено житлові будинки“, — повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури
За фактом обстрілу вже розпочали досудове розслідування – за порушення законів та звичаїв війни. На місці працюють слідчі.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Серпня 2023 в 09:31;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 25 серпня армія РФ обстріляла село Подоли Куп’янського району. Прокуратура повідомила, що стріляли, ймовірно, з РСЗВ".