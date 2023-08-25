Били из РСЗО: подробности утреннего обстрела Харьковщины (фото)

Утром 25 августа армия РФ обстреляла село Подолы Купянского района. Прокуратура сообщила, что стреляли, вероятно, из РСЗО.

«По данным следствия, 25 августа около 6:50 российские военные обстреляли с. Подолы Купянского района. По предварительным данным, из РСЗО. Получил ранение 59-летний местный житель. Сейчас он госпитализирован в больницу. Повреждены жилые дома», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

По факту обстрела уже начали досудебное расследование — за нарушение законов и обычаев войны. На месте работают следователи.