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Били из РСЗО: подробности утреннего обстрела Харьковщины (фото)

Происшествия 09:31   25.08.2023
Оксана Горун
Били из РСЗО: подробности утреннего обстрела Харьковщины (фото)

Утром 25 августа армия РФ обстреляла село Подолы Купянского района. Прокуратура сообщила, что стреляли, вероятно, из РСЗО.

«По данным следствия, 25 августа около 6:50 российские военные обстреляли с. Подолы Купянского района. По предварительным данным, из РСЗО. Получил ранение 59-летний местный житель. Сейчас он госпитализирован в больницу. Повреждены жилые дома», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

По факту обстрела уже начали досудебное расследование — за нарушение законов и обычаев войны. На месте работают следователи.

Читайте также: Утром россияне обстреляли Харьковщину, есть раненый — Синегубов

Последствия обстрела села Подолы 25 августа 2023 2

Последствия обстрела села Подолы 25 августа 2023 3

Последствия обстрела села Подолы 25 августа 2023 4

Последствия обстрела села Подолы 25 августа 2023 5

Последствия обстрела села Подолы 25 августа 2023 6

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 августа 2023 в 09:31;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 25 августа армия РФ обстреляла село Подолы Купянского района. Прокуратура сообщила, что стреляли, вероятно, из РСЗО".