Били из РСЗО: подробности утреннего обстрела Харьковщины (фото)
Утром 25 августа армия РФ обстреляла село Подолы Купянского района. Прокуратура сообщила, что стреляли, вероятно, из РСЗО.
«По данным следствия, 25 августа около 6:50 российские военные обстреляли с. Подолы Купянского района. По предварительным данным, из РСЗО. Получил ранение 59-летний местный житель. Сейчас он госпитализирован в больницу. Повреждены жилые дома», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
По факту обстрела уже начали досудебное расследование — за нарушение законов и обычаев войны. На месте работают следователи.
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- • Дата публикации материала: 25 августа 2023 в 09:31;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 25 августа армия РФ обстреляла село Подолы Купянского района. Прокуратура сообщила, что стреляли, вероятно, из РСЗО".