Live
  • Пт 25.08.2023
    • Харьков
  •   +21°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.66
    • 🟢

Утром россияне обстреляли Харьковщину, есть раненый — Синегубов

Происшествия 08:28   25.08.2023
Оксана Горун
Утром россияне обстреляли Харьковщину, есть раненый — Синегубов Фото: пресс-служба ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о ранении жителя села Подолы в Купянском районе. В течение суток других пострадавших от обстрелов в регионе не было.

«Сегодня утром, в 6:30, враг обстрелял с. Подолы Купянского района. Ранен и был госпитализирован 59-летний гражданский мужчина», — написал Синегубов в telegram утром 25 августа.

В течение суток российская армия обстреливала населенные пункты в Богодуховском, Харьковском, Чугуевском, Изюмском и Купянском районах.

Читайте также: Генштаб сообщил о ночной ракетной и авиационной атаке и обстрелах Харьковщины

«В с. Петропавловка Купянского района повреждено частное домовладение, произошел пожар. В результате обстрела из РСЗО с. Юрченково Чугуевского района повреждены три частных дома, линии электросетей, здание магазина и уничтожен частный автомобиль. В Волчанске Чугуевского района обстрелом повреждено здание гражданского предприятия и три частных жилых дома, произошел пожар. Без пострадавших», — сообщил Синегубов.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Генштаб сообщил о ночной ракетной и авиационной атаке и обстрелах Харьковщины
Генштаб сообщил о ночной ракетной и авиационной атаке и обстрелах Харьковщины
25.08.2023, 07:17
Утром россияне обстреляли Харьковщину, есть раненый — Синегубов
Утром россияне обстреляли Харьковщину, есть раненый — Синегубов
25.08.2023, 08:28
ВСУ расширили прорыв российских линий обороны на юге — ISW
ВСУ расширили прорыв российских линий обороны на юге — ISW
25.08.2023, 07:42
«Враг коварный» — Терехов о беспрецедентных мерах безопасности в Харькове
«Враг коварный» — Терехов о беспрецедентных мерах безопасности в Харькове
23.08.2023, 09:14
Командные структуры врага если не в панике, то в сильном волнении — Машовец
Командные структуры врага если не в панике, то в сильном волнении — Машовец
25.08.2023, 09:16
Били из РСЗО: подробности утреннего обстрела Харьковщины (фото)
Били из РСЗО: подробности утреннего обстрела Харьковщины (фото)
25.08.2023, 09:31

Новости по теме:

08:28
Утром россияне обстреляли Харьковщину, есть раненый — Синегубов
07:17
Генштаб сообщил о ночной ракетной и авиационной атаке и обстрелах Харьковщины
17:01
Карту Украины вышили на Харьковщине ко Дню Независимости (фото)
08:18
Ночью армия РФ обстреливала Харьковщину — Синегубов
07:16
Ракетный удар по Днепру и обстрелы Харьковщины: сводка Генштаба

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Утром россияне обстреляли Харьковщину, есть раненый — Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 25 августа 2023 в 08:28;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о ранении жителя села Подолы в Купянском районе. В течение суток других пострадавших от обстрелов в регионе не было".