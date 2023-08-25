Утром россияне обстреляли Харьковщину, есть раненый — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о ранении жителя села Подолы в Купянском районе. В течение суток других пострадавших от обстрелов в регионе не было.

«Сегодня утром, в 6:30, враг обстрелял с. Подолы Купянского района. Ранен и был госпитализирован 59-летний гражданский мужчина», — написал Синегубов в telegram утром 25 августа.

В течение суток российская армия обстреливала населенные пункты в Богодуховском, Харьковском, Чугуевском, Изюмском и Купянском районах.

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«В с. Петропавловка Купянского района повреждено частное домовладение, произошел пожар. В результате обстрела из РСЗО с. Юрченково Чугуевского района повреждены три частных дома, линии электросетей, здание магазина и уничтожен частный автомобиль. В Волчанске Чугуевского района обстрелом повреждено здание гражданского предприятия и три частных жилых дома, произошел пожар. Без пострадавших», — сообщил Синегубов.