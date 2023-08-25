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Зранку росіяни обстріляли Харківщину, є поранений – Синєгубов

Події 08:28   25.08.2023
Оксана Горун
Зранку росіяни обстріляли Харківщину, є поранений – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про поранення мешканця села Подоли в Куп’янському районі. Упродовж доби інших постраждалих від обстрілів у регіоні не було.

“Сьогодні вранці, о 6:30, ворог обстріляв с. Подоли Куп’янського району. Зазнав поранення та був госпіталізований 59-річний цивільний чоловік”, – написав Синєгубов у телеграмі вранці 25 серпня.

Протягом доби російська армія обстрілювала населені пункти у Богодухівському, Харківському, Чугуївському, Ізюмському та Куп’янському районах.

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У с. Петропавлівка Куп’янського району пошкоджене приватне домоволодіння, сталася пожежа. Внаслідок обстрілів з РСЗВ с. Юрченкове Чугуївського району пошкоджено три приватні будинки, лінії електромереж, будівлю магазину та знищено приватний автомобіль. У Вовчанську Чугуївського району обстрілом пошкоджено будівлю цивільного підприємства та три приватні житлові будинки, сталася пожежа. Без постраждалих“, – повідомив Синєгубов.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Серпня 2023 в 08:28;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про поранення мешканця села Подоли в Куп’янському районі. Упродовж доби інших постраждалих від обстрілів у регіоні не було".