Хмарно і прохолодно. Якою буде погода у Харкові й області 17 листопада
Прогноз погоди на завтра, 17 листопада, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
17 листопада По області. Хмарно з проясненнями🌤.
Невеликі опади.🌧🌨 Місцями туман.🌫
Вітер змінного напрямку🔄, 3 – 8 м/с.
Температура повітря🌡 протягом доби 1 – 6° тепла.
По місту. Хмарно з проясненнями🌤
Невеликі опади🌧.
Вітер змінного напрямку🔄, 3 – 8 м/с.
Температура повітря🌡 протягом доби 3 – 5° тепла.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2023 в 20:29;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 17 листопада, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".