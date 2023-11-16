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Хмарно і прохолодно. Якою буде погода у Харкові й області 17 листопада

Суспільство 20:29   16.11.2023
Оксана Якушко
Хмарно і прохолодно. Якою буде погода у Харкові й області 17 листопада

Прогноз погоди на завтра, 17 листопада, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

17 листопада По області. Хмарно з проясненнями🌤.

Невеликі опади.🌧🌨 Місцями туман.🌫

Вітер змінного напрямку🔄, 3 – 8 м/с.

Температура  повітря🌡  протягом  доби  1 – 6° тепла.

 

По місту. Хмарно з проясненнями🌤

Невеликі опади🌧.

Вітер змінного напрямку🔄, 3 – 8 м/с.

Температура  повітря🌡  протягом  доби  3 – 5° тепла.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2023 в 20:29;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 17 листопада, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".