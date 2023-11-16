Облачно и прохладно. Какая погода в Харькове и области 17 ноября
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на завтра, 17 ноября, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
17 ноября По области. Облачно с прояснениями 🌤.
Небольшие осадки.🌧🌨 Местами туман.🌫
Ветер переменного направления 🔄, 3 — 8 м/с.
Температура воздуха в течение суток 1 — 6° тепла.
По городу. Облачно с прояснениями🌤
Небольшие осадки 🌧.
Ветер переменного направления 🔄, 3 — 8 м/с.
Температура воздуха в течение суток 3 — 5° тепла.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: метеопрогноз, погода, прогноз погоды, Харьков., Харьковская область, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 16 ноября 2023 в 20:29;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 17 ноября, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".