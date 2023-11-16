Облачно и прохладно. Какая погода в Харькове и области 17 ноября

Прогноз погоды на завтра, 17 ноября, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

17 ноября По области. Облачно с прояснениями 🌤.

Небольшие осадки.🌧🌨 Местами туман.🌫

Ветер переменного направления 🔄, 3 — 8 м/с.

Температура воздуха в течение суток 1 — 6° тепла.

По городу. Облачно с прояснениями🌤

Небольшие осадки 🌧.

Ветер переменного направления 🔄, 3 — 8 м/с.

Температура воздуха в течение суток 3 — 5° тепла.