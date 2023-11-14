«Все дома харьковчан с теплом и горячей водой» — Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов проинформировал о ситуации с отоплением в городе.

«Сегодня вся социальная сфера, все жилые дома у харьковчан с теплом, горячей водой. Мы серьезно относились к отопительному сезону, очень многое сделали. Очень много работы провели коммунальные предприятия. И сегодня мы работаем, работаем над восстановлением того, что разбил наш враг, и эта работа не останавливается», — сказал Терехов в эфире нацмарафона.

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