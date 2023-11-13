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На Харьковщине с теплом уже 7456 домов

Общество 17:17   13.11.2023
Оксана Якушко
На Харьковщине с теплом уже 7456 домов

По состоянию на 13 ноября в Харьковской области отапливают 7456 жилых домов, что составляет 98,6% от общего количества, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

В регионе работают 505 котельных — это 94,6% от общего количества, запланированных для работы в этом сезоне.

«Отопление подается в 945 объектов социальной сферы, в том числе в 163 учреждения здравоохранения — это 99,4%. Работа по подключению котельных в регионе продолжается», – рассказал Синегубов.

Полностью завершили процесс подключения отопления 23 громады Харьковской области.

Читайте также: На Харьковщине запустили 500 котельных, более 7400 домов – с теплом

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 13 ноября 2023 в 17:17;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 13 ноября в Харьковской области отапливают 7456 жилых домов, что составляет 98,6% от общего количества, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".