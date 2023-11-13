На Харьковщине с теплом уже 7456 домов
По состоянию на 13 ноября в Харьковской области отапливают 7456 жилых домов, что составляет 98,6% от общего количества, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
В регионе работают 505 котельных — это 94,6% от общего количества, запланированных для работы в этом сезоне.
«Отопление подается в 945 объектов социальной сферы, в том числе в 163 учреждения здравоохранения — это 99,4%. Работа по подключению котельных в регионе продолжается», – рассказал Синегубов.
Полностью завершили процесс подключения отопления 23 громады Харьковской области.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: дом, котельная, Олег Синегубов, отопление, тепло, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 13 ноября 2023 в 17:17;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 13 ноября в Харьковской области отапливают 7456 жилых домов, что составляет 98,6% от общего количества, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".