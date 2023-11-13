На Харьковщине с теплом уже 7456 домов

По состоянию на 13 ноября в Харьковской области отапливают 7456 жилых домов, что составляет 98,6% от общего количества, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

В регионе работают 505 котельных — это 94,6% от общего количества, запланированных для работы в этом сезоне.

«Отопление подается в 945 объектов социальной сферы, в том числе в 163 учреждения здравоохранения — это 99,4%. Работа по подключению котельных в регионе продолжается», – рассказал Синегубов.

Полностью завершили процесс подключения отопления 23 громады Харьковской области.