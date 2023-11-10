На Харьковщине запустили 500 котельных, более 7400 домов – с теплом
По состоянию на 10 ноября в Харьковской области работают 500 котельных, что составляет 93,6% от запланированного количества.
Уже отапливаются 937 объектов соцсферы, среди них 161 – медучреждения, сообщили в ХОВА.
«Тепло подали в 7438 жилых домов, что составляет 98,4% от общего количества. 21 громада области полностью завершила работу по подключению потребителей к отоплению, по другим работа продолжается», — рассказали в ХОВА.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дома, котельные, отопление, тепло, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 10 ноября 2023 в 16:46;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 10 ноября в Харьковской области работают 500 котельных, что составляет 93,6% от запланированного количества.".