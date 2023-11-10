На Харьковщине запустили 500 котельных, более 7400 домов – с теплом

По состоянию на 10 ноября в Харьковской области работают 500 котельных, что составляет 93,6% от запланированного количества.

Уже отапливаются 937 объектов соцсферы, среди них 161 – медучреждения, сообщили в ХОВА.

«Тепло подали в 7438 жилых домов, что составляет 98,4% от общего количества. 21 громада области полностью завершила работу по подключению потребителей к отоплению, по другим работа продолжается», — рассказали в ХОВА.