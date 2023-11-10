На Харківщині запустили 500 котелень, понад 7400 будинків – з теплом

Станом на 10 листопада в Харківській області працюють 500 котелень, що становить 93,6% від запланованої кількості.

Вже опалюються 937 об’єктів соцсфери, серед них 161 – медзаклади, повідомили у ХОВА.

«Тепло подали до 7438 житлових будинків, що складає 98,4% від загальної кількості. 21 громада області повністю завершила роботу з підключення споживачів до опалення, по інших робота триває», – розповіли в ХОВА.