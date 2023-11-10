На Харківщині запустили 500 котелень, понад 7400 будинків – з теплом
Станом на 10 листопада в Харківській області працюють 500 котелень, що становить 93,6% від запланованої кількості.
Вже опалюються 937 об’єктів соцсфери, серед них 161 – медзаклади, повідомили у ХОВА.
«Тепло подали до 7438 житлових будинків, що складає 98,4% від загальної кількості. 21 громада області повністю завершила роботу з підключення споживачів до опалення, по інших робота триває», – розповіли в ХОВА.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дома, котельные, отопление, тепло, харківщина, хова;
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 10 листопада в Харківській області працюють 500 котелень, що становить 93,6% від запланованої кількості.".