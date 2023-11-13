На Харківщині з теплом 7456 будинки

Станом на 13 листопада на Харківщині опалюють 7456 житлових будинки, що становить 98,6% від загальної кількості, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

У регіоні працюють 505 котелень, що становить 94,6% від загальної кількості, запланованих до роботи в цьому сезоні,

«Опалення подається до 945 об’єктів соціальної сфери, зокрема до 163 закладів охорони здоров’я – це 99,4%. Робота з підключення котелень в регіоні триває», – розповів Олег Синєгубов.

Повністю завершили процес підключення опалення 23 громади Харківської області.