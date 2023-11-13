На Харківщині з теплом 7456 будинки
Станом на 13 листопада на Харківщині опалюють 7456 житлових будинки, що становить 98,6% від загальної кількості, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
У регіоні працюють 505 котелень, що становить 94,6% від загальної кількості, запланованих до роботи в цьому сезоні,
«Опалення подається до 945 об’єктів соціальної сфери, зокрема до 163 закладів охорони здоров’я – це 99,4%. Робота з підключення котелень в регіоні триває», – розповів Олег Синєгубов.
Повністю завершили процес підключення опалення 23 громади Харківської області.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: дом, котельная, Олег Синегубов, отопление, тепло, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2023 в 17:17;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 13 листопада на Харківщині опалюють 7456 житлових будинки, що становить 98,6% від загальної кількості, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".