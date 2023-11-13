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На Харківщині з теплом 7456 будинки

Суспільство 17:17   13.11.2023
Оксана Якушко
На Харківщині з теплом 7456 будинки

Станом на 13 листопада на Харківщині опалюють 7456 житлових будинки, що становить 98,6% від загальної кількості, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

У регіоні працюють 505 котелень, що становить 94,6% від загальної кількості, запланованих до роботи в цьому сезоні,

«Опалення подається до 945 об’єктів соціальної сфери, зокрема до 163 закладів охорони здоров’я – це 99,4%. Робота з підключення котелень в регіоні триває», – розповів Олег Синєгубов.

Повністю завершили процес підключення опалення 23 громади Харківської області.

Читайте також: На Харківщині запустили 500 котелень, понад 7400 будинків – з теплом

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2023 в 17:17;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 13 листопада на Харківщині опалюють 7456 житлових будинки, що становить 98,6% від загальної кількості, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".