«Всі будинки харків’ян з теплом і гарячою водою» – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов проінформував про ситуацію з опаленням у місті.

«Сьогодні вся соціальна сфера, всі житлові будинки у харків’ян з теплом, з гарячою водою. Ми серйозно ставилися до опалювального сезону, дуже багато зробили. Дуже багато роботи було проведено комунальними підприємствами. І сьогодні ми працюємо, працюємо над відновлення того, що розтрощив наш ворог, і ця робота не зупиняється», – сказав Терехов в етері нацмарафону.

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