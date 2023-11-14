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«Всі будинки харків’ян з теплом і гарячою водою» – Терехов

Суспільство 14:48   14.11.2023
Вікторія Яковенко
«Всі будинки харків’ян з теплом і гарячою водою» – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов проінформував про ситуацію з опаленням у місті.  

«Сьогодні вся соціальна сфера, всі житлові будинки у харків’ян з теплом, з гарячою водою. Ми серйозно ставилися до опалювального сезону, дуже багато зробили. Дуже багато роботи було проведено комунальними підприємствами. І сьогодні ми працюємо, працюємо над відновлення того, що розтрощив наш ворог, і ця робота не зупиняється», – сказав Терехов в етері нацмарафону.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2023 в 14:48;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов проінформував про ситуацію з опаленням у місті.  ".