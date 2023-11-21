Вчинив 50 крадіжок: на Харківщині рецидивіста відправили у тюрму на 5 років
32-річний чоловік, який систематично «обчищав» квартири жителів Харківщини, отримав вирок.
«Чоловік, який раніше неодноразово мав проблеми із законом, маючи не зняту та непогашену судимість, протягом січня-липня 2021 року скоїв близько 50 епізодів крадіжок», – повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
Правоохоронці зазначили, що зловмисник проникав до квартир потерпілих різними способами: розбивав вікна, зламував замки та виносив звідти ювелірні вироби, годинники та інші цінні речі.
Крім цього чоловік вчинив низку крадіжок з припаркованих автомобілів. Його «здобиччю» були сумки потерпілих з грошовими коштами, відеореєстратори, мобільні телефони та інша техніка.
Також крадій неодноразово проникав до колекторів та зрізав кабелі електрозв`язку, що належать АТ «Укртелеком», після чого втікав з місця злочину, додали правоохоронці.
Загальна сума завданих збитків складає близько 250 тисяч гривень.
Чоловіка визнали винним у крадіжках та замаху на крадіжки (ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 185 ККУ). Він проведе у тюрмі 5 років.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: авто, дома, кражи, прокуратура, рецидивист, тюрьма, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2023 в 15:56;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "32-річний чоловік, який систематично «обчищав» квартири жителів Харківщини, отримав вирок.".