Ошукав рідних попереднього власника телефону: харків’янина засудили
3 роки у тюрмі проведе чоловік, який взяв у борг телефон та ошукав через нього родичів колишнього власника гаджета.
За даними Харківської обласної прокуратури, харків’янин, який раніше притягався до кримінальної відповідальності за грабіж, у липні вчинив новий злочин.
Так, чоловік придбав з рук, у свого знайомого, мобільний телефон у борг. Потім зловмисник зрозумів, що грошей на виплату боргу не вистачає, і знайшов вихід — нажитися на інших людях.
«Чоловік зміг авторизуватися в месенджері від імені попереднього власника телефону. Шахрай розіслав повідомлення родичам знайомого з проханням переказати гроші на картку, пояснивши, що потрапив у скрутне становище. Введені в оману матір і дружина попереднього власника телефону, вважаючи, що спілкуються з родичем, перерахували гроші на картку зловмисника», – додали в прокуратурі.
У суді чоловік зізнався у злочині.
Його визнали винним у шахрайстві (ч. 3 ст. 190 ККУ в редакції, чинній до 11.08.2023).
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2023 в 13:45;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "3 роки у тюрмі проведе чоловік, який взяв у борг телефон та ошукав через нього родичів колишнього власника гаджета.".