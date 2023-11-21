Live
  • Вт 21.11.2023
    • Харьков
  •   -10°С
  • USD 36.05
  • EUR 39.4

Обманул родных предыдущего владельца телефона: харьковчанина приговорили

Общество 13:45   21.11.2023
Виктория Яковенко
Обманул родных предыдущего владельца телефона: харьковчанина приговорили

3 года в тюрьме проведет мужчина, который взял в долг телефон и обманул через него родственников бывшего владельца гаджета.

По данным Харьковской областной прокуратуры, харьковчанин, который ранее привлекался к уголовной ответственности за грабеж, в июле совершил новое преступление.

Мужчина приобрел из рук, у своего знакомого, мобильный телефон в долг. Потом злоумышленник понял, что денег на выплату долга не хватает и нашел выход — нажиться на других людях.

«Мужчина смог авторизоваться в мессенджере от имени предыдущего владельца телефона. Мошенник разослал сообщения родственникам знакомого с просьбой перевести деньги на карточку, объяснив, что попал в затруднительное положение. Введенные в заблуждение мать и жена предыдущего владельца телефона, полагая, что общаются с родственником, перечислили деньги на карточку злоумышленника», — добавили в прокуратуре.

В суде мужчина признался в преступлении.

Его признали виновным в мошенничестве (ч. 3 ст. 190 УКУ в редакции, действующей до 11.08.2023).

Читайте также: «Ваш родственник в беде»: на Харьковщине приговорили афериста

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Каким будет бюджет Харькова-2024 и сохранят ли бесплатный проезд. Показатели
Каким будет бюджет Харькова-2024 и сохранят ли бесплатный проезд. Показатели
21.11.2023, 19:10
Было странно видеть, что Харьков ничем не помог ВСУ — Терехов о статье Forbes
Было странно видеть, что Харьков ничем не помог ВСУ — Терехов о статье Forbes
21.11.2023, 20:13
Зимняя сказка. Как выглядит заснеженный экопарк под Харьковом (видео)
Зимняя сказка. Как выглядит заснеженный экопарк под Харьковом (видео)
21.11.2023, 18:52
Мороз до -14, гололед. Прогноз погоды в Харькове и области на 22 ноября
Мороз до -14, гололед. Прогноз погоды в Харькове и области на 22 ноября
21.11.2023, 20:54
«Мы задержали войну на 8 лет». В Харькове отметили 10-летие Евромайдана (фото)
«Мы задержали войну на 8 лет». В Харькове отметили 10-летие Евромайдана (фото)
21.11.2023, 22:27
Зимняя пауза, или Что делают оккупанты в мороз на Купянском направлении
Зимняя пауза, или Что делают оккупанты в мороз на Купянском направлении
21.11.2023, 23:01

Новости по теме:

14:22
«Ваш родственник в беде»: на Харьковщине приговорили афериста
16:43
На уклонистах, хотевших бежать за границу, аферисты заработали в Харькове
13:50
«Ваш родственник в беде»: в Харькове мошенник сядет на 7 лет
15:59
«Ваш родственник в беде»: на Харьковщине мошенник обманул двух пенсионерок
11:26
Собирал деньги на нужды ВСУ: на Харьковщине подросток обманывал людей

Вы читали новость: «Обманул родных предыдущего владельца телефона: харьковчанина приговорили»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 21 ноября 2023 в 13:45;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "3 года в тюрьме проведет мужчина, который взял в долг телефон и обманул через него родственников бывшего владельца гаджета.".