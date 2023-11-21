Обманул родных предыдущего владельца телефона: харьковчанина приговорили

3 года в тюрьме проведет мужчина, который взял в долг телефон и обманул через него родственников бывшего владельца гаджета.

По данным Харьковской областной прокуратуры, харьковчанин, который ранее привлекался к уголовной ответственности за грабеж, в июле совершил новое преступление.

Мужчина приобрел из рук, у своего знакомого, мобильный телефон в долг. Потом злоумышленник понял, что денег на выплату долга не хватает и нашел выход — нажиться на других людях.

«Мужчина смог авторизоваться в мессенджере от имени предыдущего владельца телефона. Мошенник разослал сообщения родственникам знакомого с просьбой перевести деньги на карточку, объяснив, что попал в затруднительное положение. Введенные в заблуждение мать и жена предыдущего владельца телефона, полагая, что общаются с родственником, перечислили деньги на карточку злоумышленника», — добавили в прокуратуре.

В суде мужчина признался в преступлении.

Его признали виновным в мошенничестве (ч. 3 ст. 190 УКУ в редакции, действующей до 11.08.2023).