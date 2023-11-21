Обманул родных предыдущего владельца телефона: харьковчанина приговорили
3 года в тюрьме проведет мужчина, который взял в долг телефон и обманул через него родственников бывшего владельца гаджета.
По данным Харьковской областной прокуратуры, харьковчанин, который ранее привлекался к уголовной ответственности за грабеж, в июле совершил новое преступление.
Мужчина приобрел из рук, у своего знакомого, мобильный телефон в долг. Потом злоумышленник понял, что денег на выплату долга не хватает и нашел выход — нажиться на других людях.
«Мужчина смог авторизоваться в мессенджере от имени предыдущего владельца телефона. Мошенник разослал сообщения родственникам знакомого с просьбой перевести деньги на карточку, объяснив, что попал в затруднительное положение. Введенные в заблуждение мать и жена предыдущего владельца телефона, полагая, что общаются с родственником, перечислили деньги на карточку злоумышленника», — добавили в прокуратуре.
В суде мужчина признался в преступлении.
Его признали виновным в мошенничестве (ч. 3 ст. 190 УКУ в редакции, действующей до 11.08.2023).
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: аферист, мошенник, прокуратура, суд, телефон, Харьков., харьковчанин;
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- • Дата публикации материала: 21 ноября 2023 в 13:45;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "3 года в тюрьме проведет мужчина, который взял в долг телефон и обманул через него родственников бывшего владельца гаджета.".