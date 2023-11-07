«Ваш родственник в беде»: на Харьковщине приговорили афериста

На Харьковщине 3 года в тюрьме проведет мошенник, который обманывал пожилых людей по известной схеме.

По данным Харьковской областной прокуратуры, мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное убийство. Однако он сменил «специализацию» и выбрал для себя новое амплуа – мошенника.

«Жертвами мужчины становились пожилые люди. Злоумышленник действовал по схеме «Ваш родственник в беде» — звонил потерпевшим, представлялся врачом и сообщал, что их родственник попал в больницу и срочно нуждается в деньгах на лечение. Совершая психологическое давление и манипулируя, мошенник «заботливо» предлагал приехать к пострадавшим домой и забрать деньги, чтобы передать их в больницу. Встревоженные люди соглашались передать «врачу» деньги и сообщали ему свой адрес», — отметили правоохранители.

В мае мошенник совершил три эпизода преступлений. В целом аферист обманул людей почти на 400 тысяч гривен, добавили в прокуратуре.

В суде мужчина признался в преступлении.

Дзержинский райсуд назначил фигуранту 1 год и 5 месяцев тюрьмы. Однако прокуроры не согласились с решением и обжаловали его.

Харьковский апелляционный суд признал мужчину виновным в мошенничестве (ч. 2 ст. 190 УКУ) и отправил в тюрьму на 3 года.