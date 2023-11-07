«Ваш родственник в беде»: на Харьковщине приговорили афериста
На Харьковщине 3 года в тюрьме проведет мошенник, который обманывал пожилых людей по известной схеме.
По данным Харьковской областной прокуратуры, мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное убийство. Однако он сменил «специализацию» и выбрал для себя новое амплуа – мошенника.
«Жертвами мужчины становились пожилые люди. Злоумышленник действовал по схеме «Ваш родственник в беде» — звонил потерпевшим, представлялся врачом и сообщал, что их родственник попал в больницу и срочно нуждается в деньгах на лечение. Совершая психологическое давление и манипулируя, мошенник «заботливо» предлагал приехать к пострадавшим домой и забрать деньги, чтобы передать их в больницу. Встревоженные люди соглашались передать «врачу» деньги и сообщали ему свой адрес», — отметили правоохранители.
В мае мошенник совершил три эпизода преступлений. В целом аферист обманул людей почти на 400 тысяч гривен, добавили в прокуратуре.
В суде мужчина признался в преступлении.
Дзержинский райсуд назначил фигуранту 1 год и 5 месяцев тюрьмы. Однако прокуроры не согласились с решением и обжаловали его.
Харьковский апелляционный суд признал мужчину виновным в мошенничестве (ч. 2 ст. 190 УКУ) и отправил в тюрьму на 3 года.
Читайте также: 85-летняя жительница Харьковщины отдала «полицейскому» 50 тысяч гривен
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: аферист, люди, пожилые, приговор, прокуратура, суд, схема, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: ««Ваш родственник в беде»: на Харьковщине приговорили афериста»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 7 ноября 2023 в 14:22;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине 3 года в тюрьме проведет мошенник, который обманывал пожилых людей по известной схеме.".