«Ваш родич у біді»: на Харківщині засудили афериста

На Харківщині 3 роки у тюрмі проведе шахрай, який обманював літніх людей за відомою схемою.

За даними Харківської обласної прокуратури, зловмисник вже притягався до кримінальної відповідальності за умисне вбивство. Однак він змінив «спеціалізацію» і обрав для себе нове амплуа — шахрая.

«Жертвами чоловіка ставали літні люди. Зловмисник діяв за схемою «Ваш родич у біді» — телефонував потерпілим, представлявся лікарем і повідомляв, що їхній родич потрапив у лікарню та терміново потребує грошей на лікування. Здійснюючи психологічний тиск і маніпулюючи, шахрай «турботливо» пропонував приїхати до потерпілих додому і забрати гроші, щоб передати їх у лікарню. Стривожені люди погоджувались передати «лікарю» гроші та повідомляли йому свою адресу», – зазначили правоохоронці.

У травні шахрай вчинив три епізоди злочинів. Загалом аферист ошукав людей на майже 400 тисяч гривень, додали в прокуратурі.

У суді чоловік зізнався у злочині.

Дзержинський райсуд призначив фігуранту 1 рік і 5 місяців тюрми. Однак прокурори не погодились з вказаним рішенням і оскаржили його.

Харківський апеляційний суд визначив чоловіка винним у шахрайстві (ч. 2 ст. 190 ККУ) та відправив у тюрму на 3 роки.