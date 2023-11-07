Live
  • Вт 07.11.2023
    • Харків
  •   +13°С
  • USD 36.04
  • EUR 38.72

«Ваш родич у біді»: на Харківщині засудили афериста

Суспільство 14:22   07.11.2023
Вікторія Яковенко
«Ваш родич у біді»: на Харківщині засудили афериста

На Харківщині 3 роки у тюрмі проведе шахрай, який обманював літніх людей за відомою схемою.

За даними Харківської обласної прокуратури, зловмисник вже притягався до кримінальної відповідальності за умисне вбивство. Однак він змінив «спеціалізацію» і обрав для себе нове амплуа — шахрая.

«Жертвами чоловіка ставали літні люди. Зловмисник діяв за схемою «Ваш родич у біді» — телефонував потерпілим, представлявся лікарем і повідомляв, що їхній родич потрапив у лікарню та терміново потребує грошей на лікування. Здійснюючи психологічний тиск і маніпулюючи, шахрай «турботливо» пропонував приїхати до потерпілих додому і забрати гроші, щоб передати їх у лікарню. Стривожені люди погоджувались передати «лікарю» гроші та повідомляли йому свою адресу», – зазначили правоохоронці.

У травні шахрай вчинив три епізоди злочинів. Загалом аферист ошукав людей на майже 400 тисяч гривень, додали в прокуратурі.

У суді чоловік зізнався у злочині.

Дзержинський райсуд призначив фігуранту 1 рік і 5 місяців тюрми. Однак прокурори не погодились з вказаним рішенням і оскаржили його.

Харківський апеляційний суд визначив чоловіка винним у шахрайстві (ч. 2 ст. 190 ККУ) та відправив у тюрму на 3 роки.

Читайте також: 85-річна мешканка Харківщини віддала “поліцейському” 50 тисяч гривень

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Завтра вдень Харківщину накриє злива. Синоптики попереджають про небезпеку
Завтра вдень Харківщину накриє злива. Синоптики попереджають про небезпеку
07.11.2023, 14:39
«Ваш родич у біді»: на Харківщині засудили афериста
«Ваш родич у біді»: на Харківщині засудили афериста
07.11.2023, 14:22
У Харкові три тролейбуси змінили нумерацію маршрутів: подробиці
У Харкові три тролейбуси змінили нумерацію маршрутів: подробиці
07.11.2023, 13:37
На селекторі у Зеленського говорили про Куп’янський напрямок
На селекторі у Зеленського говорили про Куп’янський напрямок
07.11.2023, 13:17
«Велика Росія, Богом поцілована» – екскандидат у мери Харкова отримав підозру
«Велика Росія, Богом поцілована» – екскандидат у мери Харкова отримав підозру
07.11.2023, 12:47
Синєгубов повідомив, як на Харківщині готуються до можливих зимових атак РФ
Синєгубов повідомив, як на Харківщині готуються до можливих зимових атак РФ
07.11.2023, 12:26

Новини за темою:

16:43
На ухилянтах, які хотіли втекти за кордон, заробила банда шахраїв у Харкові
13:50
«Ваш родич у біді»: у Харкові шахрай сяде на 7 років
15:59
«Ваш родич у біді»: на Харківщині шахрай обдурив двох пенсіонерок
11:26
Збирав гроші на потреби ЗСУ: на Харківщині підліток обманював людей
17:56
85-річна мешканка Харківщини віддала “поліцейському” 50 тисяч гривень

Ви читали новину: ««Ваш родич у біді»: на Харківщині засудили афериста»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2023 в 14:22;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині 3 роки у тюрмі проведе шахрай, який обманював літніх людей за відомою схемою.".