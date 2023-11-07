«Ваш родич у біді»: на Харківщині засудили афериста
На Харківщині 3 роки у тюрмі проведе шахрай, який обманював літніх людей за відомою схемою.
За даними Харківської обласної прокуратури, зловмисник вже притягався до кримінальної відповідальності за умисне вбивство. Однак він змінив «спеціалізацію» і обрав для себе нове амплуа — шахрая.
«Жертвами чоловіка ставали літні люди. Зловмисник діяв за схемою «Ваш родич у біді» — телефонував потерпілим, представлявся лікарем і повідомляв, що їхній родич потрапив у лікарню та терміново потребує грошей на лікування. Здійснюючи психологічний тиск і маніпулюючи, шахрай «турботливо» пропонував приїхати до потерпілих додому і забрати гроші, щоб передати їх у лікарню. Стривожені люди погоджувались передати «лікарю» гроші та повідомляли йому свою адресу», – зазначили правоохоронці.
У травні шахрай вчинив три епізоди злочинів. Загалом аферист ошукав людей на майже 400 тисяч гривень, додали в прокуратурі.
У суді чоловік зізнався у злочині.
Дзержинський райсуд призначив фігуранту 1 рік і 5 місяців тюрми. Однак прокурори не погодились з вказаним рішенням і оскаржили його.
Харківський апеляційний суд визначив чоловіка винним у шахрайстві (ч. 2 ст. 190 ККУ) та відправив у тюрму на 3 роки.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: аферист, люди, пожилые, приговор, прокуратура, суд, схема, харківщина;
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині 3 роки у тюрмі проведе шахрай, який обманював літніх людей за відомою схемою.".