85-річна мешканка Харківщини віддала “поліцейському” 50 тисяч гривень

На Харківщині поліція затримала шахрая, який діяв за схемою “ваш родич у біді”. Аферист виманив у 85-річної мешканки міста Богодухів 50 тисяч гривень.

Літній жінці зателефонувала нібито її дочка і повідомила, що потрапила в ДТП, і для “вирішення питання” терміново потрібно 50 тисяч гривень, розповідають у ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Поклавши слухавку, пенсіонерка приготувала вказану суму та передала невідомому чоловікові, який назвався поліцейським. 23-річний мешканець села Макариха Золочівської громади того ж дня отримав кошти та перерахував на банківські карти”, – пишуть правоохоронці.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.