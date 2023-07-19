85-річна мешканка Харківщини віддала “поліцейському” 50 тисяч гривень
На Харківщині поліція затримала шахрая, який діяв за схемою “ваш родич у біді”. Аферист виманив у 85-річної мешканки міста Богодухів 50 тисяч гривень.
Літній жінці зателефонувала нібито її дочка і повідомила, що потрапила в ДТП, і для “вирішення питання” терміново потрібно 50 тисяч гривень, розповідають у ГУ Нацполіції у Харківській області.
“Поклавши слухавку, пенсіонерка приготувала вказану суму та передала невідомому чоловікові, який назвався поліцейським. 23-річний мешканець села Макариха Золочівської громади того ж дня отримав кошти та перерахував на банківські карти”, – пишуть правоохоронці.
Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2023 в 17:56;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині поліція затримала шахрая, який діяв за схемою “ваш родич у біді”. Аферист виманив у 85-річної мешканки міста Богодухів 50 тисяч гривень.".