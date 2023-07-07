Авто з-за кордону: шахрай обдурив мешканця Харківщини на 126 тис грн

Мешканець Харківщини намагався придбати через Інтернет автомобіль з ЄС. Чоловік перерахував незнайомцю 126 тис грн. В результаті він залишився без машини й грошей.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, до правоохоронців звернувся 25-річний чоловік. Він розповів, що знайшов в Інтернеті оголошення, в якому пропонували послуги з доставки автомобілів з Європи. За вказаним номером телефону чоловік зв’язався з «продавцем». Незнайомець пообіцяв пригнати авто, і попросив оплатити певні послуги. Чоловік погодився і кілька разів перераховував «продавцю» гроші на вказані картки.

Шахрай навіть для переконливості скинув потерпілому в месенджер копію нібито свого посвідчення волонтера. Невдовзі аферист перестав виходити на зв’язок. Тоді заявник зрозумів, що його ошукали й звернувся до поліції. Загалом потерпілий переказав незнайомцю 126 тисяч гривень, додали в поліції.

«Шахрай використав чужі документи. Вони належать людині, яка теж потрапила у пастку афериста», – з’ясували правоохоронці.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 190 (шахрайство) ККУ.

Наразі правоохоронці намагаються встановити особу зловмисника.