Авто из-за границы: мошенник обманул жителя Харьковщины на 126 тыс грн
Житель Харьковщины пытался приобрести через Интернет автомобиль из ЕС. Мужчина перечислил незнакомцу 126 тыс грн. В результате он остался без машины и денег.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, в полицию обратился 25-летний мужчина. Он рассказал, что нашел в Интернете объявление, в котором предлагали услуги по доставке автомобилей из Европы. По указанному номеру телефона мужчина связался с продавцом. Незнакомец пообещал пригнать автомобиль и попросил оплатить определенные услуги. Мужчина согласился и несколько раз перечислял «продавцу» деньги на указанные карточки.
Мошенник даже для убедительности сбросил потерпевшему в мессенджер копию якобы своего удостоверения волонтера. Вскоре аферист перестал выходить на связь. Тогда заявитель понял, что его обманули и обратился в полицию. В общей сложности потерпевший перевел незнакомцу 126 тысяч гривен, добавили в полиции.
«Мошенник использовал чужие документы. Они принадлежат человеку, который тоже попал в ловушку афериста», — выяснили правоохранители.
Следователи возбудили уголовное производство по ст. 190 (мошенничество) УКУ.
Сейчас правоохранители пытаются установить личность злоумышленника.
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- • Дата публикации материала: 7 июля 2023 в 13:07;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Житель Харьковщины пытался приобрести через Интернет автомобиль из ЕС. Мужчина перечислил незнакомцу 126 тыс грн. В результате он остался без машины и денег.".