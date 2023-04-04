17-летний харьковчанин во Львове выманил у пенсинерки больше 7 тысяч долларов

Харьковчанин позвонил 77-летней пенсионерке из Львова, представился врачом и заявил, что на срочную операцию ее дочери, которая якобы попала в ДТП, необходимо 7,3 тысячи долларов. Доверчивая женщина передала указанную сумму аферисту.

2 апреля правоохранители задержали 17-летнего парня из Харькова, который временно проживал во Львове, в Хмельницкой области, сообщает полиция Львовской области.

«31 марта около 11:00 потерпевшей, 77-летней львовянке, позвонил неизвестный мужчина, который представился врачом и сообщил, что ее дочь попала в ДТП, получила травмы и для проведения ей срочной операции необходимы деньги. Пенсионерка восприняла эту вымышленную историю на веру и в дальнейшем к ней домой приехал незнакомец, которому она передала средства в сумме 7300 долларов. Однако вскоре женщина выяснила, что в аварию ее дочь не попадала, а на самом деле она стала жертвой мошенника», — рассказали в полиции.

Уголовное производство открыто по ч.2 ст.190 (мошенничество) УКУ. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, — лишение свободы на срок до трех лет. Правоохранители устанавливают причастность харьковчанина к совершению других преступлений, вскоре суд изберет ему меру пресечения.