17-річний харків’янин у Львові виманив у пенсіонерки понад 7 тисяч доларів

Харків’янин зателефонував 77-річній пенсіонерці зі Львова, представився лікарем і заявив, що на термінову операцію її доньці, яка нібито потрапила в ДТП, потрібно 7,3 тисячі доларів. Довірлива жінка передала вказану суму аферистові.

2 квітня правоохоронці затримали 17-річного хлопця з Харкова, який тимчасово проживав у Львові, у Хмельницькій області, повідомляє поліція Львівської області.

“31 березня близько 11:00 потерпілій, 77-річній львів’янці, зателефонував невідомий чоловік, який представився лікарем та повідомив, що її донька потрапила у ДТП, отримала травми та для проведення їй термінової операції необхідні гроші. Пенсіонерка сприйняла цю вигадану історію на віру і надалі до неї додому приїхав незнайомець, якому вона передала кошти у сумі 7300 доларів. Проте невдовзі жінка з’ясувала, що в аварію її донька не потрапляла, а насправді вона стала жертвою шахрая”, – розповіли в поліції.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, є позбавленням волі на строк до трьох років. Правоохоронці встановлюють причетність харків’янина до скоєння інших злочинів, незабаром суд обере йому запобіжний захід.