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85-летняя жительница Харьковщины отдала «полицейскому» 50 тысяч гривен

Общество 17:56   19.07.2023
Елена Нагорная
85-летняя жительница Харьковщины отдала «полицейскому» 50 тысяч гривен Фото: cripo.com.ua

В Харьковской области полиция задержала мошенника, который действовал по схеме «ваш родственник в беде». Аферист выманил у 85-летней жительницы города Богодухов 50 тысяч гривен.

Пожилой женщине позвонила якобы ее дочь и сообщила, что попала в ДТП, и для «решения вопроса» срочно необходимо 50 тысяч гривен, рассказывают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Положив трубку, пенсионерка приготовила указанную сумму и передала неизвестному мужчине, который назвался полицейским. 23-летний житель села Макариха Золочевской громады в тот же день получил средства и перечислил на банковские карты», — пишут правоохранители.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Автор: Елена Нагорная
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85-летняя жительница Харьковщины отдала «полицейскому» 50 тысяч гривен

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 июля 2023 в 17:56;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области полиция задержала мошенника, который действовал по схеме «ваш родственник в беде». Аферист выманил у 85-летней жительницы города Богодухов 50 тысяч гривен.".