85-летняя жительница Харьковщины отдала «полицейскому» 50 тысяч гривен

В Харьковской области полиция задержала мошенника, который действовал по схеме «ваш родственник в беде». Аферист выманил у 85-летней жительницы города Богодухов 50 тысяч гривен.

Пожилой женщине позвонила якобы ее дочь и сообщила, что попала в ДТП, и для «решения вопроса» срочно необходимо 50 тысяч гривен, рассказывают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Положив трубку, пенсионерка приготовила указанную сумму и передала неизвестному мужчине, который назвался полицейским. 23-летний житель села Макариха Золочевской громады в тот же день получил средства и перечислил на банковские карты», — пишут правоохранители.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.