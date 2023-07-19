85-летняя жительница Харьковщины отдала «полицейскому» 50 тысяч гривен
В Харьковской области полиция задержала мошенника, который действовал по схеме «ваш родственник в беде». Аферист выманил у 85-летней жительницы города Богодухов 50 тысяч гривен.
Пожилой женщине позвонила якобы ее дочь и сообщила, что попала в ДТП, и для «решения вопроса» срочно необходимо 50 тысяч гривен, рассказывают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«Положив трубку, пенсионерка приготовила указанную сумму и передала неизвестному мужчине, который назвался полицейским. 23-летний житель села Макариха Золочевской громады в тот же день получил средства и перечислил на банковские карты», — пишут правоохранители.
Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
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- • Дата публикации материала: 19 июля 2023 в 17:56;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области полиция задержала мошенника, который действовал по схеме «ваш родственник в беде». Аферист выманил у 85-летней жительницы города Богодухов 50 тысяч гривен.".