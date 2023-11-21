Совершил около 50 краж: на Харьковщине рецидивиста отправили в тюрьму на 5 лет

32-летний мужчина, который систематически «обчищал» квартиры жителей Харьковщины, получил приговор.

«Мужчина, ранее неоднократно имел проблемы с законом, имея не снятую и непогашенную судимость, в течение января-июля 2021 года совершил около 50 эпизодов краж», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Правоохранители отметили, что злоумышленник проникал в квартиры пострадавших разными способами: разбивал окна, взламывал замки и выносил оттуда ювелирные изделия, часы и другие ценные вещи.

Кроме этого мужчина совершил ряд краж из припаркованных автомобилей. Его «добычей» были сумки пострадавших с деньгами, видеорегистраторы, мобильные телефоны и другая техника.

Также вор неоднократно проникал в коллекторы и срезал кабели электросвязи, принадлежащие АО «Укртелеком», после чего скрывался с места преступления, добавили правоохранители.

Общая сумма нанесенного ущерба составляет около 250 тысяч гривен.

Мужчину признали виновным в кражах и покушении на кражи (ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 185 УКЦ). Он проведет в тюрьме пять лет.