Совершил около 50 краж: на Харьковщине рецидивиста отправили в тюрьму на 5 лет
32-летний мужчина, который систематически «обчищал» квартиры жителей Харьковщины, получил приговор.
«Мужчина, ранее неоднократно имел проблемы с законом, имея не снятую и непогашенную судимость, в течение января-июля 2021 года совершил около 50 эпизодов краж», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Правоохранители отметили, что злоумышленник проникал в квартиры пострадавших разными способами: разбивал окна, взламывал замки и выносил оттуда ювелирные изделия, часы и другие ценные вещи.
Кроме этого мужчина совершил ряд краж из припаркованных автомобилей. Его «добычей» были сумки пострадавших с деньгами, видеорегистраторы, мобильные телефоны и другая техника.
Также вор неоднократно проникал в коллекторы и срезал кабели электросвязи, принадлежащие АО «Укртелеком», после чего скрывался с места преступления, добавили правоохранители.
Общая сумма нанесенного ущерба составляет около 250 тысяч гривен.
Мужчину признали виновным в кражах и покушении на кражи (ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 185 УКЦ). Он проведет в тюрьме пять лет.
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- • Дата публикации материала: 21 ноября 2023 в 15:56;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "32-летний мужчина, который систематически «обчищал» квартиры жителей Харьковщины, получил приговор.".