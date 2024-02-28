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Вночі до 7 морозу, вдень до 11 тепла: погода в Харкові та області на 29 лютого

Суспільство 20:37   28.02.2024
Олена Нагорна
Вночі до 7 морозу, вдень до 11 тепла: погода в Харкові та області на 29 лютого Фото: Василь Голосний

У четвер, 29 лютого, на Харківщині – мінлива хмарність, опади не прогнозують.

У Харкові нічна температура становитиме від 3 до 5 градусів морозу, вдень – від 7 до 9 тепла, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі термометри показуватимуть від 2 до 7 градусів зі знаком “мінус”, вдень – від 6 до 11 тепла.

Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2024 в 20:37;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У четвер, 29 лютого, на Харківщині – мінлива хмарність, опади не прогнозують".