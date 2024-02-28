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Ночью до 7 мороза, днем до 11 тепла: погода в Харькове и области на 29 февраля

Общество 20:37   28.02.2024
Елена Нагорная
Ночью до 7 мороза, днем до 11 тепла: погода в Харькове и области на 29 февраля Фото: Василий Голосный

В четверг, 29 февраля, на Харьковщине — переменная облачность, осадки не прогнозируют.

В Харькове ночная температура составит от 3 до 5 градусов мороза, днем — от 7 до 9 тепла, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показывать от 2 до 7 градусов со знаком «минус», днем — от 6 до 11 тепла.

Ветер юго-восточный, 5 — 10 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 28 февраля 2024 в 20:37;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В четверг, 29 февраля, на Харьковщине — переменная облачность, осадки не прогнозируют".