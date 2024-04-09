Фонтан «Слоненята» запрацював у Центральному парку Харкова (відео)
Сезон фонтанів у Харкові продовжується, один із них запрацював у Центральному парку.
«Нині запрацював найулюбленіший фонтан дітлахів – фонтан «Слоненята», – повідомили у пресслужбі парку.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Квітня 2024 в 11:10;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сезон фонтанів у Харкові продовжується, один із них запрацював у Центральному парку.".