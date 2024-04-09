Live
  • Вт 09.04.2024
  • Харків  +19°С
  • USD 38.99
  • EUR 42.2

Фонтан «Слоненята» запрацював у Центральному парку Харкова (відео)

Суспільство 11:10   09.04.2024
Вікторія Яковенко
Фонтан «Слоненята» запрацював у Центральному парку Харкова (відео)

Сезон фонтанів у Харкові продовжується, один із них запрацював у Центральному парку.

«Нині запрацював найулюбленіший фонтан дітлахів – фонтан «Слоненята», – повідомили у пресслужбі парку.

Читайте також: У Харкові стартував сезон фонтанів (відео)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Збив двох людей, один – загинув: у Харкові водій втік з місця ДТП (фото)
Збив двох людей, один – загинув: у Харкові водій втік з місця ДТП (фото)
09.04.2024, 11:32
Фонтан «Слоненята» запрацював у Центральному парку Харкова (відео)
Фонтан «Слоненята» запрацював у Центральному парку Харкова (відео)
09.04.2024, 11:10
Обстріли Харкова армією РФ – це “політика безсилля” – Портников
Обстріли Харкова армією РФ – це “політика безсилля” – Портников
09.04.2024, 10:36
На Харківщині потяг на смерть збив чоловіка
На Харківщині потяг на смерть збив чоловіка
09.04.2024, 10:52
Головні новини 9 квітня: Харків відходитиме від централізованого опалення
Головні новини 9 квітня: Харків відходитиме від централізованого опалення
09.04.2024, 11:38
У Харкові – погодинні відключення електрики – Харківобленерго
У Харкові – погодинні відключення електрики – Харківобленерго
09.04.2024, 10:04

Новини за темою:

13:29
Ворог обстріляв декілька районів Харкова – Синєгубов
14:48
У центрі Харкова знову можна почитати книжки: відкрилась шафа буккросингу
14:40
Центральний парк Харкова привітав із 8 Березня: запросили на онлайн-прогулянку
19:31
Підлітків, які вбили жителя Харківщини і зняли це на відео, відправили в СІЗО
14:02
12 атракціонів пошкодила РФ у Центральному парку Харкова: опубліковано відео

Ви читали новину: «Фонтан «Слоненята» запрацював у Центральному парку Харкова (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Квітня 2024 в 11:10;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сезон фонтанів у Харкові продовжується, один із них запрацював у Центральному парку.".