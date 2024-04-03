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У Харкові стартував сезон фонтанів (відео)

Репортаж 11:56   03.04.2024
Оксана Горун
У Харкові стартував сезон фонтанів (відео)

Невеличкі фонтани вже працюють у Центральному парку у Харкові.

Відео опублікувала пресслужба парку 3 квітня.

Відео: пресслужба Центрального парку Харкова

“Квітучі нарциси, форзиція та відкриття сезону фонтанів. Жодного дня без добрих новин з Центрального парку”, – підписали опубліковані кадри співробітники парку.

Відео: пресслужба Центрального парку Харкова

Раніше в Центральному парку повідомили про свої плани щодо озеленення на цей рік. На алеях з’являться рослини-герої, які пережили удар російських ракет С-300. Планують висадити 11 тисяч квітів, а також продовжать розмножувати багаторічники.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Квітня 2024 в 11:56;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Невеличкі фонтани вже працюють у Центральному парку у Харкові".