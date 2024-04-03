В Харькове стартовал сезон фонтанов (видео)
Небольшие фонтаны уже работают в Центральном парке в Харькове.
Видео опубликовала пресс-служба парка 3 апреля.
Видео: пресс-служба Центрального парка Харькова
«Цветущие нарциссы, форзиция и открытие сезона фонтанов. Ни дня без хороших новостей из Центрального парка», — подписали опубликованные кадры сотрудники парка.
Видео: пресс-служба Центрального парка Харькова
Ранее в Центральном парке сообщили о своих планах по озеленению на этот год. Так, на аллеях появятся растения-герои, которые пережили удар российских ракет С-300. Планируют высадить 11 тысяч цветов, а также продолжат размножать многолетники.
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- Категории: Общество, Репортаж, Харьков; Теги: новости Харькова, фонтаны, центральный парк;
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- • Дата публикации материала: 3 апреля 2024 в 11:56;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Небольшие фонтаны уже работают в Центральном парке в Харькове".