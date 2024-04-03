В Харькове стартовал сезон фонтанов (видео)

Небольшие фонтаны уже работают в Центральном парке в Харькове.

Видео опубликовала пресс-служба парка 3 апреля.

Видео: пресс-служба Центрального парка Харькова

«Цветущие нарциссы, форзиция и открытие сезона фонтанов. Ни дня без хороших новостей из Центрального парка», — подписали опубликованные кадры сотрудники парка.

Видео: пресс-служба Центрального парка Харькова

Ранее в Центральном парке сообщили о своих планах по озеленению на этот год. Так, на аллеях появятся растения-герои, которые пережили удар российских ракет С-300. Планируют высадить 11 тысяч цветов, а также продолжат размножать многолетники.