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Фонтан «Слонята» заработал в Центральном парке Харькова (видео)

Общество 11:10   09.04.2024
Виктория Яковенко
Фонтан «Слонята» заработал в Центральном парке Харькова (видео)

Сезон фонтанов в Харькове продолжается, один из них заработал в Центральном парке.

«Сейчас заработал самый любимый фонтан детей — фонтан «Слонята», — сообщили в пресс-службе парка.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 9 апреля 2024 в 11:10;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сезон фонтанов в Харькове продолжается, один из них заработал в Центральном парке.".