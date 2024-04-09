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По Харківщині били Х-59 та Х-35, є поранені: дані поліції та ХОВА

Події 08:27   09.04.2024
Оксана Горун
По Харківщині били Х-59 та Х-35, є поранені: дані поліції та ХОВА

Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко та начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомили про “прильоти” на Харківщині за минулу добу.

Постраждали жителі Вовчанська. 63-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму вдень. А близько 23:30 росіяни здійснили повторний обстріл міста.

“Пошкоджено приватне домоволодіння. У власниці будинки 1961 р.н. медики констатували гостру реакцію на стрес. Медичну допомогу жінка отримала на місці. Загалом внаслідок російських обстрілів пошкоджено чотири домоволодіння”, — повідомив Тимошко.

За його даними, протягом доби по Харківщині прилетіли ракети двох видів: Х-59 і Х-35. Першою вдарили по Чугуєву, пошкодивши два приватні будинки. Другою – по Боровій, там також постраждали житлові будинки.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що під обстрілами з артилерії та мінометів було близько 20 населених пунктів Харківщини. Також росіяни застосували керовану авіабомбу.

“14:56 під час обстрілу КАБ смт Слобожанське Харківського району пошкоджено недіюче складське приміщення. Без постраждалих”, – зазначив Синєгубов.

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За його даними, під обстрілами були також Рубіжне та Кучерівка. Тимошко доповнив картину спробою росіян ударити по Змієву.

“Зміїв. 8 квітня близько 12:00 відбулися обстріли військами рф. Ворожий снаряд влучив в поле”, – повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Квітня 2024 в 08:27;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко та начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомили про “прильоти” на Харківщині за минулу добу".