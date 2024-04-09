По Харківщині били Х-59 та Х-35, є поранені: дані поліції та ХОВА
Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко та начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомили про “прильоти” на Харківщині за минулу добу.
Постраждали жителі Вовчанська. 63-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму вдень. А близько 23:30 росіяни здійснили повторний обстріл міста.
“Пошкоджено приватне домоволодіння. У власниці будинки 1961 р.н. медики констатували гостру реакцію на стрес. Медичну допомогу жінка отримала на місці. Загалом внаслідок російських обстрілів пошкоджено чотири домоволодіння”, — повідомив Тимошко.
За його даними, протягом доби по Харківщині прилетіли ракети двох видів: Х-59 і Х-35. Першою вдарили по Чугуєву, пошкодивши два приватні будинки. Другою – по Боровій, там також постраждали житлові будинки.
Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що під обстрілами з артилерії та мінометів було близько 20 населених пунктів Харківщини. Також росіяни застосували керовану авіабомбу.
“14:56 під час обстрілу КАБ смт Слобожанське Харківського району пошкоджено недіюче складське приміщення. Без постраждалих”, – зазначив Синєгубов.
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За його даними, під обстрілами були також Рубіжне та Кучерівка. Тимошко доповнив картину спробою росіян ударити по Змієву.
“Зміїв. 8 квітня близько 12:00 відбулися обстріли військами рф. Ворожий снаряд влучив в поле”, – повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: новини Харкова, обстріли, поранені, сінєгубов, тимошко;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Квітня 2024 в 08:27;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко та начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомили про “прильоти” на Харківщині за минулу добу".