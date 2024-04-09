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За добу росіяни спровокували чотири пожежі в Харківській області – ДСНС

Події 07:49   09.04.2024
Оксана Горун
За добу росіяни спровокували чотири пожежі в Харківській області – ДСНС

ГУ ДСНС України в Харківській області поінформувало про пожежі у Вовчанську, на території Липецької громади та в селі Кучерівка. Є поранений.

“Близько 15:00 окупаційні війська країни-терориста завдали артилерійського удару по житлових будинках мирного міста Вовчанськ. Один зі снарядів влучив у приватний будинок, спричинивши пожежу. Поранено 64-річного чоловіка”, – повідомили у ДСНС.

Пожежа охопила дах будинку – на площі 30 квадратних метрів. Сусідні будинки зазнали пошкоджень, але не горіли. Вогонь загасили рятувальники.

“У Липецькій громаді протягом дня зафіксовано дві пожежі від ворожих атак. Так вранці в с. Липці загорівся електротрансформатор, а всередині дня у с. Слобожанське – трава на площі 150 кв. м”, – зазначили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

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Четверта пожежа сталася в селі Кучерівка Петропавлівської громади. Там снаряд прилетів у приватний двір, горіла господарча споруда, а також – гараж з автомобілем та будинок. Загалом вогонь охопив 120 квадратних метрів.

Також за добу рятувальники гасили 36 пожеж в екосистемах, що були спричинені переважно місцевими паліями сухостою. Вигоріло 18,5 га.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Квітня 2024 в 07:49;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ГУ ДСНС України в Харківській області поінформувало про пожежі у Вовчанську, на території Липецької громади та в селі Кучерівка. Є поранений".